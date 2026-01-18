Dos trenes chocan tras descarrilamiento en España; hay al menos 5 muertos y 25 heridos. Foto: X: @vitoquiles

MADRID (AP).- Este día, un tren de alta velocidad descarriló en el sur de España, saltó a la vía en sentido contrario y chocó con un tren que se aproximaba, informó la operadora ferroviaria española Adif. Los servicios de emergencia informaron que la colisión causó cinco muertos y 25 heridos graves.

El tren que circulaba por la tarde entre Málaga y Madrid descarriló y chocó con un tren que venía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según informó Adif.

Los servicios de emergencia de Andalucía, provincia donde ocurrió el accidente, informaron de que se registraron cinco muertos y 25 personas con heridas graves.