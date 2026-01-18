Enviar soldados a Minneapolis para reprimir la inmigración sería inconstitucional, afirma el alcalde. Foto: AP/Yuji Iwamura

MINNEAPOLIS (AP).- Este día, el alcalde de Minneapolis dijo que enviar soldados en servicio activo a Minnesota para ayudar con la ofensiva migratoria es una idea ridícula e inconstitucional, al tiempo que instó a los manifestantes a permanecer pacíficos para que el presidente no vea la necesidad de enviar al ejército estadounidense.

Las protestas diarias han continuado durante todo enero desde que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó la aplicación de las leyes de inmigración en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul al enviar a más de 2 mil agentes federales.

En un barrio diverso donde se han visto con frecuencia agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los trabajadores postales estadounidenses marcharon el domingo coreando: "¡Protejan nuestras rutas! ¡Fuera ICE!".

El Pentágono ordenó que unos mil 500 soldados en servicio activo con base en Alaska, especializados en operar en condiciones árticas, estén listos en caso de un posible despliegue en Minnesota, dijeron el domingo dos funcionarios de defensa.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes militares delicados, dijeron que dos batallones de infantería de la 11 División Aerotransportada del Ejército recibieron órdenes de prepararse para el despliegue.

Un funcionario de defensa dijo que las tropas están listas para desplegarse en Minnesota si el presidente Donald Trump invoca la Ley de Insurrección.

Esta ley del siglo XIX, poco utilizada, le permitiría enviar tropas militares a Minnesota, donde los manifestantes llevan semanas enfrentándose a agentes federales de inmigración. Desde entonces, ha desistido de la amenaza, al menos por ahora.

"Es ridículo, pero no nos dejaremos intimidar por las acciones de este gobierno federal", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en el programa "State of the Union" de CNN el domingo. "No es justo, no es equitativo y es completamente inconstitucional".

Miles de ciudadanos de Minneapolis están ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda y las protestas han sido pacíficas, dijo Frey.

"No vamos a caer en la trampa. No contrarrestaremos el caos de Donald Trump con nuestro propio caos", dijo Frey.

El gobernador Tim Walz ha movilizado a la Guardia Nacional de Minnesota, aunque no se han desplegado unidades en las calles.

Peter Noble se unió a decenas de trabajadores de Correos de EE. UU. el domingo, en su único día libre de sus rutas de correo, para marchar contra la represión migratoria. Pasaron por el lugar donde un agente de inmigración disparó y mató a Renee Good , ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, durante un enfrentamiento el 7 de enero.

“Los he visto conduciendo imprudentemente por las calles mientras yo estoy en mi ruta, poniendo vidas en peligro”, dijo Noble.

La cartera Susan Becker dijo que salió a marchar en el día más frío desde que comenzó la represión porque es importante seguir diciéndole al gobierno federal que cree que lo que está haciendo está mal. Comentó que las personas en su ruta han reportado que ICE irrumpió en edificios de apartamentos y abordó a personas en los estacionamientos de centros comerciales.

“Estas personas son, en general, ciudadanos e inmigrantes. Pero son ciudadanos y merecen estar aquí; se han ganado su lugar y son buenas personas”, dijo Becker.

Un miembro republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió a Walz que modere sus comentarios sobre luchar contra el gobierno federal y, en cambio, comience a ayudar a las fuerzas del orden.

Muchos de los oficiales de Minnesota son vecinos que simplemente hacen el trabajo para el cual fueron enviados, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, a WCCO-AM en Minneapolis.

“Estas personas no son mal intencionadas. Pero ahora mismo, sienten que están siendo atacadas. No saben de dónde vendrá el próximo ataque ni quién será. Así que la gente debe tener presente que esto empieza desde arriba”, dijo Emmer.

En redes sociales se han publicado videos de agentes federales rociando gas pimienta a manifestantes, derribando puertas y deteniendo a la fuerza a personas. El viernes, un juez federal dictaminó que los agentes de inmigración no pueden detener ni lanzar gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, incluso cuando observan a los agentes durante la represión en Minnesota.