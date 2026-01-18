Hallan un cuerpo cerca de los restos de un avión que se estrelló con 11 personas a bordo en Indonesia. Foto: BASARNAS vía AP

YAKARTA, Indonesia (AP).- Este día, rescatistas indonesios recuperaron el un cuerpo en su búsqueda de 11 personas a bordo de un avión que se estrelló mientras se aproximaba a una región montañosa en la isla de Sulawesi.

El cuerpo de un hombre fue recuperado de un barranco a unos 200 metros de profundidad en la ladera del monte Bulusaraung, cerca de restos de aviones dispersos, dijo Muhammad Arif Anwar, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar.

Los equipos también encontraron restos adicionales, incluidas partes del marco del avión y asientos de pasajeros, e identificaron visualmente lo que se cree que es el motor del turbohélice ATR 42-500 que se estrelló el sábado por la tarde, dijo Anwar.

El avión, operado por Indonesia Air Transport, se dirigía desde Yogyakarta, en la principal isla de Java, a Makassar, la capital de la provincia de Sulawesi del Sur, cuando desapareció del radar poco después de que el control de tráfico aéreo le ordenara corregir su alineación de aproximación.

El avión transportaba ocho miembros de la tripulación y tres pasajeros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca que estaban a bordo como parte de una misión de vigilancia marítima aérea.

Los fuertes vientos, la densa niebla y el terreno escarpado y accidentado han ralentizado la búsqueda, según el mayor general Bangun Nawoko, comandante militar de Sulawesi del Sur. Añadió que la visibilidad en la cima era de unos 5 metros.

Los rescatistas detectaron más cuerpos tirados a lo largo de un acantilado empinado, pero aún no han podido llegar a ellos, dijo el general de brigada Andre Clift Rumbayan, quien lidera las unidades de búsqueda especializadas.

La búsqueda se detuvo al anochecer el domingo y se reanudará el lunes por la mañana.

Indonesia depende en gran medida del transporte aéreo y los transbordadores para conectar sus más de 17 mil islas. El país del sudeste asiático se ha visto afectado por numerosos accidentes de transporte en los últimos años, desde accidentes de avión y autobús hasta naufragios de transbordadores.