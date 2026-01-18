Incendios forestales arrasan Chile; dejan 15 muertos y obligan a 50 mil personas a huir

Incendios forestales arrasan Chile; dejan 15 muertos y obligan a miles de personas a huir. Foto: AP/Javier Torres

PENCO, Chile (AP).- Los incendios forestales que arrasaron el centro y sur de Chile el domingo dejaron al menos 15 muertos, quemaron miles de acres de bosque y destruyeron decenas de viviendas, dijeron las autoridades, mientras el país sudamericano se sofoca bajo una ola de calor.

El presidente chileno, Gabriel Boric, declaró estado de catástrofe en la región del Biobío, en el centro del país, y en la vecina región de Ñuble, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital.

La designación de emergencia permite una mayor coordinación con los militares para controlar dos docenas de incendios forestales que hasta ahora han arrasado 8 mil 500 hectáreas y han obligado a 50 mil personas a evacuar, según el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero.

“Todos los recursos están disponibles”, escribió Boric en X.

Pero los funcionarios locales informaron que durante horas del domingo la destrucción estaba en todas partes y la ayuda del gobierno federal no llegó a ninguna parte.

“Estimado presidente Boric, de corazón, llevo aquí cuatro horas, una comunidad está en llamas y no hay presencia (del gobierno)”, dijo Rodrigo Vera, alcalde del pequeño pueblo costero de Penco, en la región del Biobío. “¿Cómo puede un ministro no hacer nada más que llamarme para decirme que los militares llegarán en algún momento?”

Los bomberos luchaban por extinguir las llamas, pero los fuertes vientos y el clima abrasador obstaculizaron sus esfuerzos el domingo con temperaturas que superaron los 38 Celsius.

Los residentes dijeron que los incendios los tomaron por sorpresa después de la medianoche, atrapándolos en sus casas.

“Mucha gente no evacuó. Se quedaron en sus casas porque pensaron que el fuego se detendría al borde del bosque”, dijo John Guzmán, de 55 años, mientras observaba la escena en Penco, donde el humo cubría el cielo con una neblina anaranjada. “Estaba completamente fuera de control. Nadie lo esperaba”.

Aunque el número total de viviendas quemadas a nivel nacional aún no está claro, un municipio de Concepción en Biobío reportó 253 viviendas destruidas.

“Huimos corriendo, con los niños, en la oscuridad”, dijo Juan Lagos, de 52 años, también en Penco. El fuego consumió gran parte de la ciudad, quemando autos, una escuela y una iglesia.

Se encontraron cadáveres carbonizados en campos, casas, a lo largo de carreteras y en automóviles.