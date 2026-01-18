La extrema derecha pasa a la segunda vuelta de las presidenciales de Portugal

MADRID (EUROPA PRESS).- El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones celebradas este domingo con un 31.01% ciento de votos, aunque sin el margen suficiente para hacerse con la victoria directa y tendrá que enfrentarse al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (23.66%), en la segunda vuelta de los comicios prevista para el 8 de febrero, según resultados oficiales.

Estos datos corresponden al 98.84 por ciento de las parroquias que ya han sido escrutadas y han sido publicados por el Ministerio de la Administración Interna.

Seguro ha llegado ya a la sede de su candidatura, en el Centro Cultural de Caldas da Rainha, para comparecer, pero en sus únicas declaraciones hasta el momento ha explicado que no hará declaraciones hasta que haya resultados oficiales. "Tendremos oportunidad de hablar cuando haya resultados oficiales", planteó.

"En este momento la única declaración es la felicitación a los portugueses por su participación electoral, por el civismo, por la tranquilidad con la que ha transcurrido este acto electoral", añadió.

Mientras, en la sede del partido Chega, los datos han sido celebrados con entusiasmo. Los simpatizantes de Ventura reunidos en el Hotel Marriott de Lisboa aplaudieron y corearon consignas como "¡Victoria!" o "¡Ventura!".

"Hoy era para liderar la derecha. Mañana será para unir a la derecha", destacó el dirigente de Chega, que ha pedido calma hasta que haya resultados definitivos. "Ahora voy a reunir al equipo de campaña para estudiar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Solo hay un camino", apuntó.

"La derecha no ha perdido las elecciones. La derecha hoy ha ganado las elecciones y esto significa que hoy quien lidera hoy la derecha, pasa a la segunda vuelta, tiene más probabilidades de poder vencer. Sise confirma, mi misión es sumar en una candidatura anticorrupción, por los jóvenes", planteó.

Para Ventura, Portugal tendrá que elegir "si devolver al socialismo al poder o no". "El socialismo no debe volver al poder en Portugal", remarcó.

Por detrás de Seguro y Ventura, que pasarían a segunda vuelta, quedan el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (15.84%), el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (12.35%) y el candidato del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador) Luís Marques Mendes (11,52%).

Precisamente el primer ministro de Portugal y líder del PSD, Luís Montenegro, anunció que su formación no va a dar ninguna consigna de voto de cara a la segunda vuelta. "El PSD no participará en la campaña presidencial (...). Su espacio político no estará representado en esta segunda vuelta", explicó. "No vale la pena que andemos con juegos políticos", argumentó.

"Aceptamos la elección con humildad democrática", ha señalado antes de agradecer la labor de su candidato, Marques Mendes. "Cumpliremos con la elección de los portugueses. Eso no significa que no estuviera al lado de Marques Mendes y continúo creyendo que él era la mejor opción", añadió.

Mucho más lejos quedan Catarina Martins (2,04%), António Filipe (1,6%), Manuel João Vieira (1.06%), Jorge Pinto (0.68%), André Pestana da Silva (0.2%) y Humberto Correia (0.08%).

Desde el Bloque de Izquierda, que presentó a Martins, y desde el histórico Partido Comunista de Portugal (PCP) han anunciado ya su respaldo a Seguro con vistas a la segunda vuelta para derrotar a Ventura.

Completan el escrutinio los votos en blanco (1.08%) y nulos (1.15%). La participación ha sido del 53.05 por ciento del censo, según los datos casi definitivos.