Ocho esquiadores mueren en avalanchas en Austria

En esta fotografía proporcionada por Bergrettung Pongau (Rescate de Montaña Pongau), los rescatistas buscan personas después de una avalancha en la región de Salzburgo Pongau en el oeste de Austria, el sábado 17 de enero de 2026.. Foto: Bergrettung Pongau vía AP

VIENA (AP).- Tres avalanchas en Austria mataron a ocho esquiadores, dijeron las autoridades.

Una esquiadora murió sepultada por una avalancha en la zona de Bad Hofgastein, en el oeste de Austria, a una altitud de unos 2 mil 200 metros, alrededor de las 12:30 horas del sábado, según el servicio de rescate de montaña de Pongau.

Aproximadamente 90 minutos después, una avalancha en el cercano valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, arrastró a siete personas. Cuatro murieron, dos resultaron gravemente heridas y una salió ilesa.

En la ciudad de Pusterwald, en el centro de Austria, tres esquiadores checos murieron en una avalancha poco antes de las 16:30, según informó la policía. Cuatro de sus compañeros fueron evacuados a un lugar seguro.

"Esta tragedia demuestra dolorosamente la gravedad de la situación actual en materia de avalanchas", declaró Gerhard Kremser, jefe de distrito del servicio de rescate de montaña de Pongau, destacando las "advertencias claras y reiteradas" sobre el riesgo de avalanchas.