Ochos países europeos critican amenazas arancelarias de Trump a Groenlandia

BERLÍN (AP).- Los ocho países europeos a los que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apuntó con un arancel del 10% por oponerse al control estadunidense de Groenlandia criticaron la medida el domingo, advirtiendo que sus amenazas “socavan las relaciones transatlánticas y arriesgan una peligrosa espiral descendente”.

La declaración conjunta de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos señaló un posible punto de inflexión en las recientes tensiones sobre la soberanía y la seguridad casi 24 horas después de la amenaza de Trump.

También fue la reprimenda más contundente a Trump por parte de los aliados europeos desde que regresó a la Casa Blanca hace casi un año. En los últimos meses, los europeos han optado mayoritariamente por la diplomacia y la adulación en su presencia, incluso cuando buscan el fin de la guerra en Ucrania. La declaración del domingo, así como el envío de tropas a Groenlandia para un ejercicio de entrenamiento militar danés por parte de algunos países europeos, parecieron alejarse de esa estrategia.

La declaración conjunta inusualmente fuerte de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia dijo que las tropas enviadas a Groenlandia para la operación “Resistencia Ártica” no representan “ninguna amenaza para nadie”.

En solidaridad con Dinamarca y Groenlandia

El anuncio de Trump del sábado plantea una prueba potencialmente peligrosa para las alianzas de Estados Unidos en Europa. Pareció indicar que estaba utilizando los aranceles como palanca para forzar las negociaciones sobre el estatus de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, que considera crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”, declaró el grupo. “Siguiendo el proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente”.

Existen preguntas inmediatas sobre cómo la Casa Blanca podría intentar implementar los aranceles, dado que la Unión Europea es una zona económica única en términos comerciales. Tampoco estaba claro cómo podría actuar Trump bajo la legislación estadunidense, aunque podría invocar poderes económicos de emergencia que actualmente están sujetos a un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos .

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que China y Rusia se beneficiarán de las divisiones entre Estados Unidos y Europa. Añadió en una publicación en redes sociales: «Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo en el seno de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida».

Europa ha estado tratando de mantener a Trump de su lado para asegurar el apoyo estadunidense a Ucrania, incluyendo el intercambio de inteligencia por parte de Washington con Kiev y su participación en garantías de seguridad si se llega a un acuerdo de paz con Rusia.

Rasmus Søndergaard, investigador principal del Instituto Danés de Estudios Internacionales, calificó el anuncio de Trump de “sin precedentes” porque las amenazas arancelarias normalmente surgen de desacuerdos comerciales, no de disputas territoriales entre aliados.

“Por supuesto, por eso vemos la respuesta de los países europeos diciendo 'ya basta'”, declaró a The Associated Press. “Creo que, en parte, probablemente hay un cálculo estratégico por parte de los gobiernos de estos países: si ceden ante Trump, ¿qué harán a continuación? Y en algún momento tendrán que contraatacar”.

Søndergaard también afirmó que Trump igualó las condiciones para Europa con la amenaza arancelaria. Los europeos no pueden competir militarmente, pero la UE puede utilizar un arma económica mediante aranceles recíprocos.

“La UE tiene la capacidad de contraatacar con fuerza si quiere, y perjudicará a las economías europeas”, dijo. “Perjudicará a las economías estadunidenses. El reto para Trump es que se acercan las elecciones intermedias y no le ayudará que Estados Unidos entre en una recesión o una crisis económica más profunda de la que ya está”.

La acción de Trump también fue criticada a nivel nacional.

El senador estadunidense Mark Kelly, ex piloto de la Marina de Estados Unidos y demócrata de Arizona, dijo que los aranceles amenazados por Trump a los aliados de Estados Unidos harían que los estadunidenses "paguen más para intentar obtener territorio que no necesitamos".

“Tropas de países europeos están llegando a Groenlandia para defender el territorio de nosotros. Que lo asimilen”, escribió Kelly en redes sociales. “El daño que este presidente está causando a nuestra reputación y a nuestras relaciones va en aumento, lo que nos hace menos seguros. Si no cambiamos, nos encontraremos solos ante adversarios y enemigos por todas partes”.

Aliados populistas de Trump critican la amenaza arancelaria

Seis de los países afectados forman parte de la UE de 27 miembros, que opera como una zona económica única en términos comerciales. No quedó claro de inmediato si los aranceles de Trump afectarían a todo el bloque. Los enviados de la UE programaron reuniones de emergencia el domingo por la noche para determinar una posible respuesta.

El anuncio de aranceles también provocó críticas de los aliados populistas de Trump en Europa.

La primera ministra derechista de Italia, Giorgia Meloni, considerada una de las aliadas más cercanas de Trump en el continente, dijo que había hablado con él sobre los aranceles, que describió como "un error".

El despliegue de un pequeño número de tropas en Groenlandia por parte de algunos países europeos fue malinterpretado por Washington, dijo Meloni, añadiendo que no era un movimiento contra Estados Unidos sino que tenía como objetivo proporcionar seguridad contra "otros actores" que no identificó.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y legislador del Parlamento Europeo, publicó que la UE debería suspender el acuerdo arancelario del año pasado con Estados Unidos, describiendo las amenazas de Trump como "chantaje comercial".

Trump también logró la rara hazaña de unir a los principales partidos políticos de Gran Bretaña, incluido el partido de extrema derecha Reform UK, todos los cuales criticaron la amenaza arancelaria.

“No siempre estamos de acuerdo con el gobierno estadunidense, y en este caso, desde luego que no. Estos aranceles nos perjudicarán”, declaró Nigel Farage, líder de Reform UK y aliado y defensor de Trump desde hace mucho tiempo. Su publicación en redes sociales no llegó a criticar los planes de Trump para Groenlandia.

Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien lidera el Partido Laborista de centroizquierda, dijo que el anuncio de aranceles era "completamente erróneo" y que su gobierno "trataría esto directamente con la administración estadunidense".

También se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Noruega aborden la crisis el domingo en Oslo durante una conferencia de prensa.