Trump cobraría mil millones de dólares a países que quieran unirse a la “Junta de Paz”. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

(AP).- Al menos siete países más anunciaron el domingo que Estados Unidos los ha invitado a unirse a la "Junta de Paz" del presidente Donald Trump, un nuevo organismo de líderes mundiales encargado de supervisar los próximos pasos en Gaza y que muestra ambiciones de un mandato más amplio en asuntos globales. Dos países, Hungría y Vietnam, confirmaron su aceptación.

Una contribución de mil millones de dólares garantiza la membresía permanente en la junta directiva liderada por Trump, en lugar de un nombramiento de tres años, que no requiere contribución, según un funcionario estadunidense que habló bajo condición de anonimato sobre el estatuto, que no se ha hecho público. El funcionario afirmó que el dinero recaudado se destinaría a la reconstrucción de Gaza.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aceptó la invitación para unirse a la junta, según declaró el domingo el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, a la radio estatal. Orbán es uno de los partidarios más fervientes de Trump en Europa.

El jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, también aceptó, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

India ha recibido una invitación, dijo un alto funcionario del gobierno con conocimiento del asunto, hablando bajo condición de anonimato porque las autoridades no habían hecho pública la información.

Jordania, Grecia, Chipre y Pakistán también anunciaron el domingo haber recibido invitaciones. Canadá, Turquía, Egipto, Paraguay, Argentina y Albania ya han confirmado su invitación. No se sabe con certeza cuántos en total han sido invitados.

Se espera que Estados Unidos anuncie su lista oficial de miembros en los próximos días, probablemente durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Los miembros de la junta supervisarán los próximos pasos en Gaza a medida que el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre entra en su difícil segunda fase. Esta incluye un nuevo comité palestino en Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

En cartas enviadas el viernes a los líderes mundiales invitándolos a ser “miembros fundadores”, Trump dijo que la Junta de Paz “se embarcaría en un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales”.

Esto podría convertirse en un rival potencial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano más poderoso de la entidad global, creado tras la Segunda Guerra Mundial . El veto estadunidense ha impedido que el consejo, compuesto por 15 miembros, tome medidas para poner fin a la guerra en Gaza, mientras que la influencia de la ONU se ha visto mermada por los importantes recortes de financiación de la administración Trump y otros donantes.

Las cartas de invitación de Trump a la Junta de Paz indicaban que el Consejo de Seguridad había respaldado el plan estadounidense de alto el fuego de 20 puntos para Gaza, que incluye la creación de la junta. Algunos invitados publicaron las cartas en redes sociales.

La Casa Blanca también anunció la semana pasada un comité ejecutivo de líderes que implementará la visión de la Junta de Paz, pero Israel objetó el sábado que el comité "no estaba coordinado con Israel y es contrario a su política", sin dar más detalles. La declaración de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu fue una crítica poco común a su estrecho aliado en Washington.

Los miembros del comité ejecutivo incluyen al secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, el enviado de Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel, junto con un empresario israelí, el multimillonario Yakir Gabay.

Entre los miembros también se incluyen representantes de los observadores del alto el fuego, Qatar, Egipto y Turquía. Turquía mantiene una relación tensa con Israel, pero mantiene buenas relaciones con Hamás, y podría desempeñar un papel importante para persuadir al grupo a ceder el poder en Gaza y desarmarse.