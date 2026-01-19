Incendio en centro comercial en Pakistán deja al menos 23 muertos (Video)

KARACHI, Pakistán (AP).- La cifra de muertos por un gran incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán, ascendió a 23, mientras los rescatistas recuperaban más cadáveres del edificio gravemente dañado, según informó la policía. Decenas de personas siguen desaparecidas.

Los bomberos extinguieron el incendio en la plaza de varios pisos la noche del domingo, casi 24 horas después de su inicio, lo que permitió a los equipos de rescate acceder al edificio. Las autoridades temen que el número de muertos aumente mientras buscan a 46 personas más, según el jefe de policía de la ciudad, Asad Raza.

Raza declaró a The Associated Press el lunes que hasta el momento solo se han identificado seis cuerpos. El resto requerirá pruebas de ADN, ya que los cuerpos eran irreconocibles, según la cirujana policial Dra. Summaiya Syed. Añadió que los médicos estaban recogiendo muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos.

Según los medios locales, al menos 26 personas murieron en el incendio.

Previamente, el ministro principal de la provincia de Sindh, Murad Ali Shah, declaró en una conferencia de prensa en Karachi que los equipos de rescate estaban buscando a los supervivientes y a los fallecidos. Añadió que entre los fallecidos en el incendio se encontraba un bombero y que el gobierno proporcionaría 10 millones de rupias (36 mil dólares) en compensación a las familias de cada fallecido.

Al caer la noche, los rescatistas seguían luchando por llegar a partes del edificio gravemente dañado, donde se creía que algunas personas estaban atrapadas tras perder contacto con sus familias el día anterior. El alcalde de la ciudad, Murtaza Wahab, declaró que la operación de rescate continuaría hasta que se encontrara a todos los desaparecidos.

El incendio se propagó rápidamente a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, dijo el Dr. Abid Jalal Sheikh, jefe de rescate de Karachi.

Algunos familiares de los desaparecidos esperaban el lunes afuera de la plaza quemada, con la esperanza de recibir noticias.

Qaiser Ali dijo que su esposa, su nuera y su hermana fueron de compras para una boda el sábado y estaban dentro del edificio cuando se desató el incendio. Dijo que había hablado con las tres por teléfono móvil el domingo, pero luego guardaron silencio.

"No sé qué les ha pasado ni si están vivos", declaró Ali a AP. "Rezamos para que todos los desaparecidos salgan sanos y salvos", añadió, mientras seguía intentando contactar con sus familiares desaparecidos.

Otro hombre, Saifur Rehman, dijo que se encontraba dentro del edificio cuando se desató el incendio. Añadió que logró escapar, pero que su hermano Mohammad Abrar, dueño de una tienda en la plaza, se quedó atrás. Rehman dijo que temía por la seguridad de su hermano.

Se desconoce de inmediato la causa del incendio. La policía indicó que se está llevando a cabo una investigación.

Karachi, capital de la provincia de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a malas normas de seguridad y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad causó la muerte de 10 personas y heridas a otras 22.

En 2012, un gran incendio en una fábrica de ropa en Karachi mató a 260 personas.