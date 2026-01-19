Más de 100 vehículos involucrados en choque múltiple en Michigan durante tormenta de nieve (Video)

Parte del choque múltiple que obligó a la Policía Estatal de Michigan a cerrar un tramo de una autopista interestatal. Foto: WZZM via AP

HUDSONVILLE, Michigan, EE.UU. (AP) — Más de 100 vehículos chocaron entre sí o se despistaron de una autopista interestatal en Michigan el lunes, mientras las intensas nevadas cubrían el estado.

El enorme choque obligó a la Policía Estatal de Michigan a cerrar la autopista interestatal 196 en ambas direcciones cerca de Grand Rapids la mañana del lunes, mientras los agentes realizaban labores para retirar a todos los vehículos involucrados, incluidos más de 30 camiones de semirremolque.

La Policía Estatal informó que varias personas resultaron heridas, pero no se habían reportado muertes.

Videos shows scenes from the 100+ car pileup in Hudsonville, MI with cars still slamming into each other in the video.



1/19/26 pic.twitter.com/OgNL9Z9OYl — Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) January 19, 2026

Pedro Mata Jr. dijo que, antes del accidente, apenas podía ver los los autos que estaban enfrente debido a la intensa nevada, mientras conducía a 30 o 40 kilómetros por hora (20 a 25 mph). Logró frenar su camioneta a tiempo, y luego decidió apartar el vehículo del lugar para evitar que otro auto lo golpeara por detrás.

"Fue un poco aterrador tan sólo escuchar todo, los golpes y estruendos detrás de ti. Vi lo que tenía enfrente. No pude ver exactamente lo que tenía detrás de mí", declaró Mata.

El accidente es el más reciente impacto de una enorme tormenta invernal que se desplaza por el país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias sobre temperaturas extremadamente bajas o posibles tormentas invernales en varios estados, desde el norte de Minnesota y extendiéndose hacia el sur y el este hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

BREAKING: Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.



pic.twitter.com/Sg3vCaG3WK — Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026

Un día antes se registraron nevadas incluso en lugares de la franja noroeste de Florida, y el clima extremo afectó los partidos de fútbol americano en Massachusetts y Chicago. Los meteorólogos advirtieron el lunes sobre la posibilidad de temperaturas por debajo del punto de congelación para buena parte del centro-norte de Florida y el sureste de Georgia durante la noche y hasta el martes.

La policía del condado de Ottawa, en Michigan, señaló que se registraron varios accidentes viales y que un gran número de camiones de carga y vehículos se salieron del camino. Los automovilistas varados estaban siendo trasladados en autobús hacia la Escuela Secundaria Hudsonville, desde donde podían llamar para pedir ayuda o conseguir transporte.

Las autoridades anticipan que la carretera permanezca cerrada durante varias horas como parte de las labores de limpieza.

Una de las empresas que ayudaba a retirar los autos varados, Grand Valley Towing, envió más de una decena de sus camiones al lugar del accidente.

"Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de vehículos del lugar lo más rápido posible, para que podamos reabrir la carretera", declaró el gerente Jeff Westveld