Número de muertos en descarrilamiento de trenes en España aumenta a 39. Foto: AP/Manu Fernández

ADAMUZ, España (AP).- Este día, la policía española dijo que al menos 39 personas murieron en una colisión ferroviaria de alta velocidad la noche anterior en el sur del país, cuando la cola de un tren se salió de la vía, lo que provocó que otro tren que pasaba a toda velocidad en dirección opuesta se descarrilara.

El impacto descarriló los vagones delanteros del segundo tren, que se precipitaron por una pendiente de 4 metros. Se encontraron algunos cadáveres a cientos de metros del lugar del accidente, según declaró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien describió los restos como una "masa de metal retorcido" con probables cuerpos aún en su interior.

Los esfuerzos para recuperar los cuerpos continuaron el lunes, y el número de muertos podría aumentar. Las autoridades también se centran en atender a cientos de familiares consternados y les han solicitado muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas.

El accidente tuvo lugar el domingo a las 19:45 horas cuando la cola de un tren con 289 pasajeros en ruta de Málaga a Madrid, la capital, descarriló. Chocó contra un tren que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según informó la operadora ferroviaria Adif.

La cabeza del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, fue la más afectada por el impacto, según informó el ministro de Transportes español, Óscar Puente. La colisión descarriló los dos primeros vagones. Puente añadió que, al parecer, el mayor número de muertes se produjo en esos vagones.

Las autoridades dijeron que todos los sobrevivientes fueron rescatados temprano en la mañana.

Tres días de luto para una nación en shock

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en cuanto a kilometraje de trenes de alta velocidad y se enorgullece de tener una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

“Hoy es un día de dolor para toda España”, dijo Sánchez durante una visita a Adamuz, un pueblo cercano al lugar del accidente, donde muchos vecinos ayudaron a los servicios de emergencia a gestionar la afluencia de pasajeros angustiados y heridos durante la noche.

Metal retorcido tras un impacto violento

Moreno, el líder regional, dijo el lunes por la mañana que los servicios de emergencia todavía estaban buscando cuerpos.

“Aquí en la zona cero, al observar esta masa de hierro retorcido, se aprecia la violencia del impacto”, dijo Moreno. “El impacto fue tan increíblemente violento que hemos encontrado cuerpos a cientos de metros de distancia”.

Un vídeo difundido por la Guardia Civil mostró los vagones más afectados destrozados, con los asientos del tren desparramados sobre la grava bajo las vías. Un vagón yacía de lado, doblado alrededor de un gran pilar de hormigón, con escombros esparcidos por la zona.

Los pasajeros informaron haber salido por las ventanas rotas y algunos haber utilizado martillos de emergencia para romper el vidrio.

Los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía informaron de que 43 personas permanecían hospitalizadas, 12 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Otros 79 pasajeros recibieron el alta el lunes por la tarde, según informaron las autoridades.

Los servicios de tren del lunes entre Madrid y ciudades andaluzas se cancelaron, lo que provocó importantes interrupciones. La aerolínea española Iberia añadió vuelos a Sevilla y otros dos a Málaga para ayudar a los viajeros varados. Algunas compañías de autobús también reforzaron sus servicios en el sur.

Las autoridades califican el accidente de "extraño"

El ministro de Transporte, Puente, dijo el lunes por la mañana que se desconocía la causa del accidente.

Lo calificó de "verdaderamente extraño" porque ocurrió en un tramo llano de vía que había sido renovado en mayo. También explicó que el tren que se salió de la vía tenía menos de cuatro años. Ese tren pertenecía a la empresa italiana Iryo, mientras que el segundo tren pertenecía a la empresa pública ferroviaria española, Renfe.

Según Puente, la parte trasera del primer tren descarriló y chocó contra la cabeza del otro. La investigación sobre la causa podría tardar un mes, añadió.

Álvaro Fernández, presidente de Renfe, declaró a la radio pública española RNE que ambos trenes circulaban muy por debajo del límite de velocidad de 250 km/h; uno circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h. También afirmó que se podía descartar un error humano.

El incidente “debe estar relacionado con el equipo móvil de Iryo o la infraestructura”, dijo.

Iryo emitió un comunicado el lunes diciendo que su tren fue fabricado en 2022 y pasó su última inspección de seguridad el 15 de enero.

Identificación de las víctimas

Varios españoles que tenían seres queridos en los trenes publicaron mensajes en las redes sociales diciendo que estaban desaparecidos y pidiendo cualquier información.

La Guardia Civil abrió una oficina en Córdoba, la ciudad más cercana al accidente, así como en Madrid, Málaga, Huelva y Sevilla para que los familiares de los desaparecidos pudieran solicitar ayuda y dejar muestras de ADN.

“Hubo momentos en los que tuvimos que sacar a los muertos para llegar a los vivos”, dijo a la radio Onda Cero Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba.

Un polideportivo en Adamuz, localidad de la provincia de Córdoba, a unos 370 kilómetros al sur de Madrid, se convirtió en un hospital improvisado. La Cruz Roja Española instaló un centro de ayuda para ofrecer asistencia a los servicios de emergencia y a quienes buscaban información.

“La escena fue horrorosa. Fue terrible”, declaró el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, a The Associated Press y a otros periodistas. “La gente pedía y suplicaba ayuda. Los que abandonaban los escombros. Imágenes que siempre recordaré”.

Una pasajera había sido atendida en un hospital local junto con su hermana antes de regresar a Adamuz con la esperanza de encontrar a su perro perdido. Cojeaba y tenía una pequeña venda en la mejilla, como pudo ver un reportero de AP.

Expresiones de dolor de figuras prominentes

El Papa León XIV expresó sus condolencias por los muertos y la esperanza de una pronta recuperación de los heridos, indicó el Vaticano en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también dijo que estaba siguiendo la “terrible noticia”.

El rey español Felipe VI expresó sus condolencias el lunes y añadió que la casa real estaba estudiando la posibilidad de realizar una visita a Adamuz.

“Entiendo la desesperación de las familias y el número de heridos que han sufrido este accidente, y todos estamos realmente preocupados”, dijo el rey, hablando desde Atenas.

La bandera española ondeó a media asta el lunes frente al Parlamento en Madrid en memoria de las víctimas.

Primer accidente mortal en los trenes de alta velocidad de España

España ha pasado décadas invirtiendo fuertemente en trenes de alta velocidad y actualmente tiene la red ferroviaria más grande de Europa para trenes que se mueven a más de 250 kilómetros por hora, con más de 3 mil 900 kilómetros de vías, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

La red es un medio de transporte popular, económico y seguro. Renfe afirmó que más de 25 millones de pasajeros utilizaron uno de sus trenes de alta velocidad en 2024.

Iryo se convirtió en 2022 en el primer competidor privado en alta velocidad de Renfe en España.

El accidente del domingo fue el primero con muertos en un tren de alta velocidad desde que la red ferroviaria de alta velocidad de España inauguró su primera línea en 1992.

El peor accidente ferroviario de este siglo en España ocurrió en 2013, cuando 80 personas murieron tras el descarrilamiento de un tren en el noroeste del país. Una investigación concluyó que el tren circulaba a 179 km/h en un tramo con un límite de velocidad de 80 km/h cuando se salió de las vías. Ese tramo de vía no era de alta velocidad.