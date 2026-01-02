Rusia busca arrestar al excampeón de ajedrez Garry Kasparov

El caso contra Kasparov se suma a procesos judiciales abiertos contra opositores rusos en el extranjero.. Foto: Lino Mirgeler/dpa - Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un tribunal ruso emitió una orden de detención en ausencia contra Garry Kasparov, excampeón mundial de ajedrez y opositor al Kremlin, tras acusarlo de justificar el terrorismo, informaron agencias internacionales este martes.

El Tribunal del distrito Zamoskvoretsky de Moscú autorizó la orden de arresto luego de una solicitud presentada por investigadores rusos. De acuerdo con reportes de Reuters y Associated Press (AP), la medida permite detener a Kasparov en caso de que ingrese a territorio ruso o si las autoridades logran su extradición desde otro país.

El tribunal estableció como medida cautelar una posible prisión preventiva de hasta dos meses, que comenzaría a aplicarse únicamente si Kasparov es detenido físicamente. La decisión fue adoptada a finales de diciembre, según confirmaron registros judiciales citados por agencias internacionales.

Fiscalía acusa a Kasparov de justificar el terrorismo

Las autoridades rusas imputan a Kasparov el delito de “justificación pública del terrorismo” y el uso de medios digitales para difundir ese contenido, cargos contemplados en el artículo 205.2 del Código Penal ruso. Según la fiscalía, este delito puede castigarse con penas de hasta siete años de prisión.

Reuters señaló que la acusación se basa en declaraciones públicas y mensajes difundidos por Kasparov en plataformas digitales, en los que las autoridades consideran que avaló acciones que Rusia clasifica como terroristas. Los investigadores no detallaron públicamente cuáles declaraciones específicas motivaron el proceso penal.

Kasparov reside fuera de Rusia desde hace más de una década

Kasparov, nacido en 1963 en Bakú, entonces parte de la Unión Soviética, se retiró del ajedrez profesional en 2005 tras una carrera en la que fue campeón mundial y número uno del ranking internacional durante varios años. Desde su retiro, se ha dedicado a la actividad política y al activismo contra el gobierno ruso.

De acuerdo con AP, Kasparov reside actualmente en Estados Unidos y no ha vivido en Rusia desde hace más de una década. Desde el extranjero ha criticado de manera constante al presidente Vladímir Putin y la política del Kremlin, incluida la invasión rusa a Ucrania iniciada en 2022.

El ajedrecista fue declarado “agente extranjero” en 2022

La orden de detención se suma a otras acciones legales emprendidas por las autoridades rusas contra Kasparov en los últimos años. En mayo de 2022, el Ministerio de Justicia de Rusia lo incluyó en la lista de “agentes extranjeros”, una designación que impone restricciones administrativas y obligaciones de reporte financiero.

Según Reuters, en marzo de 2024 Kasparov también fue incorporado al registro estatal de “terroristas y extremistas”, una medida que permite a las autoridades congelar activos financieros y limitar operaciones bancarias dentro de Rusia.

Caso se enmarca en procesos contra opositores en el exilio

Agencias internacionales han informado que la causa contra Kasparov forma parte de una serie de procesos penales abiertos contra figuras de la oposición rusa que viven fuera del país. En meses recientes, las autoridades rusas han anunciado investigaciones similares contra otros críticos del Kremlin, a quienes acusan de extremismo o terrorismo.

Reuters reportó que investigadores rusos han vinculado a Kasparov con organizaciones opositoras en el exilio, entre ellas el Foro Rusia Libre, un grupo que reúne a activistas y exfuncionarios críticos del gobierno ruso y que organiza conferencias internacionales.

Sin respuesta oficial de Kasparov tras la orden judicial

Hasta el momento, Kasparov no ha emitido una declaración pública específica sobre la orden de detención en ausencia emitida por el tribunal de Moscú. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha rechazado acusaciones similares, afirmando que su actividad política se limita a la crítica pública y al activismo desde el extranjero, según declaraciones previas recogidas por Associated Press.