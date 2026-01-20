Casi 6 de cada 10 estadunidenses consideran un fracaso el primer año de Trump: CNN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una encuesta de la cadena CNN reveló que el 58% de los estadunidenses piensan que el primer año del presidente Donald Trump fue un “fracaso” en aspectos claves para las personas, como la economía.

La mayoría de los estadunidenses considera que Trump se enfoca en las prioridades equivocadas y que no ha hecho lo suficiente para reducir el costo de vida. Además, una parte importante de la población se muestra preocupada por el abuso de poder presidencial bajo la administración de Trump.

La encuesta de CNN fue realizada del 9 al 12 de enero, entre una muestra nacional aleatoria de mil 209 adultos en Estados Unidos, elegidos a partir de un panel basado en probabilidad. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono, con un entrevistador en vivo.

¿Qué piensan los estadunidenses del primer año de Donald Trump?

El índice de aprobación general de Trump se sitúa actualmente en el 39%. En febrero del 2025, al inicio de su gestión, sus índices de aprobación rondaban el 48%. Sin embargo, desde los primeros 100 días de gobierno disminuyeron y se han mantenido entre el 30% y el 40%.

En todos los temas abordados en la encuesta —que incluyó la economía, la inmigración, la política exterior, la gestión del gobierno federal y la atención médica— su índice de aprobación se mantuvo dentro de un margen de 3 puntos porcentuales respecto a su calificación general del 39%, apuntó CNN.

Economía y democracia, las principales preocupaciones en Estados Unidos

La mayoría de los estadunidenses opinan que la economía es el principal problema del país, con una proporción de casi dos a uno sobre cualquier otro tema, arrojó la encuesta de CNN.

El 55% de las personas afirma que las políticas de Trump han empeorado la situación económica, mientras que solo el 32% considera que la han mejorado. Durante su segundo mandato, Trump impuso aranceles a más de 180 países, lo que ha tenido un impacto en numerosas industrias a nivel mundial.

Además, el 64% piensa que no ha hecho lo suficiente para reducir el precio de los productos básicos. Incluso el 42% de los republicanos y simpatizantes de “Make America Great Again” (MAGA), compartieron esta opinión.

Bajo la misma línea, la encuesta sacó a la luz que solo el 32% cree que su presidente está al tanto de los problemas que enfrentan los estadunidenses comunes en su vida diaria, lo que refleja la percepción de desconexión del dirigente, quien es también un multimillonario.

La segunda preocupación más importante para los estadunidenses es su democracia. Al respecto, CNN informó que cerca del 40% de quienes desaprueban a Trump lo hacen por su abuso del poder presidencial o debido a su trato hacia la democracia. Asimismo, el 58% opina que Trump se excedió en el uso del poder ejecutivo durante el primer año de su segundo mandato.

Desde ordenar acciones militares en Venezuela, Irán, Yemen, Irak, Somalia y Nigeria, hasta desplegar a la Guardia Nacional en Washington, Chicago, Los Ángeles, Portland, Memphis y Nueva Orleans para someter protestas, al mandatario no le ha temblado la mano al ejercer su poder como comandante en jefe.

Entre los temas que causaron malestar, la mayoría reprobó los intentos por modificar instituciones culturales como el Smithsonian y el Kennedy Center (62%) y el recorte a programas federales (57%).

La encuesta también mostró que gran parte de los estadunidenses no confían en su presidente: solo el 37% dice que Trump antepone el bien del país a su beneficio personal.

¿Quiénes apoyan a Donald Trump?

Casi 9 de cada 10 republicanos aprueban la gestión de Trump. Entre los que se identifican como miembros del movimiento MAGA, el apoyo a Trump es casi absoluto.

La inmigración es un factor clave para sus seguidores. De acuerdo con CNN, fue el tema más mencionado cuando les preguntaban a los estadunidenses por qué aprueban su gestión presidencial.

El combate a la inmigración de Donald Trump ha resultado en más de 230 mil migrantes expulsados mediante una restrictiva política que incluye la militarización de la frontera sur y agresivas redadas en las calles, trabajos y escuelas de Estados Unidos.