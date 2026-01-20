Equipos israelíes atacan instalaciones de la ONU para refugiados palestinos en Jerusalén

Las autoridades israelíes demuelen un complejo de la UNRWA, perteneciente a la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos, en Jerusalén Este el martes 20 de enero de 2026. . Foto: AP/Mahmoud Illean

JERUSALÉN (AP).- Este día, las fuerzas israelíes atacaron al menos dos instalaciones de las Naciones Unidas, continuando con una ofensiva contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos encargada de brindar servicios humanitarios a millones de personas en toda la región.

Los equipos comenzaron a demoler las oficinas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en Sheikh Jarrah y lanzaron gases lacrimógenos contra una escuela vocacional en Qalandia, lo que marca el último y más dramático paso de Israel contra la UNRWA.

Israel ha criticado duramente a la agencia, acusándola de estar infiltrada por Hamás y afirmando que algunos de sus empleados estuvieron involucrados en el ataque de octubre de 2023 que desencadenó la guerra de dos años de Israel en Gaza. Los líderes de UNRWA han afirmado que tomaron medidas rápidas contra los empleados acusados ??de participar en el ataque y han negado las acusaciones de que la agencia tolere o colabore con Hamás.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el martes la destrucción del complejo de la agencia por parte de Israel y pidió que vuelva al control de la ONU.

“El secretario general considera totalmente inaceptables las continuas acciones de escalada contra la UNRWA, que son incompatibles con las claras obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional”, dijo Farhan Haq, portavoz adjunto de la ONU.

Roland Friedrich, director de la agencia en Cisjordania, afirmó que UNRWA recibió la noticia de que equipos de demolición y policías llegaron a su sede en Jerusalén Oriental la madrugada del martes. El personal no ha operado fuera de las instalaciones durante casi un año por motivos de seguridad, pero las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a los guardias de seguridad privados que protegían las instalaciones.

“Lo que vimos hoy es la culminación de dos años de incitación y medidas contra la UNRWA en Jerusalén Oriental”, dijo Friedrich.

Dijo que las fuerzas también comenzaron a disparar gas lacrimógeno frente a la escuela vocacional en las afueras de Jerusalén el martes por la tarde antes de retirarse. Más de 300 jóvenes refugiados reciben capacitación laboral en tecnología y soldadura allí.

Algunos niños que regresaban a sus casas desde la escuela fueron alcanzados por los gases lacrimógenos y un joven de 15 años fue alcanzado en el ojo por una bala de goma, según la gobernación de Jerusalén de la Autoridad Palestina, que supervisa los asuntos palestinos en la zona.

Los líderes israelíes celebran la demolición

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que la demolición puso en práctica una nueva ley que prohíbe a la UNRWA, señalando que Israel es propietario del sitio y rechazando las afirmaciones de la UNRWA de que la medida violaba el derecho internacional.

Israel ha alegado desde hace tiempo que la agencia tiene un sesgo antiisraelí. A menudo con escasas pruebas, afirma que la UNRWA emplea y mantiene vínculos con grupos militantes, incluido Hamás. La ONU ha negado rotundamente tales acusaciones y la UNRWA ha afirmado que actúa con rapidez para eliminar a cualquier presunto militante entre su personal.

El mandato de UNRWA es brindar ayuda y servicios a unos 2,5 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental, así como a otros 3 millones de refugiados en Siria, Jordania y Líbano. Durante años, el grupo ha mantenido infraestructuras en campos de refugiados, además de gestionar escuelas y proporcionar atención médica. Sin embargo, sus operaciones se vieron limitadas el año pasado cuando la Knéset israelí aprobó una ley que rompió vínculos y le prohibió operar en lo que define como Israel, incluyendo Jerusalén Oriental.

La agencia dijo que las demoliciones podrían poner en peligro las operaciones en el centro vocacional de Qalandia y el centro de salud de Shu'afat , donde todavía se brindan servicios de educación y salud.

Se vio una bandera israelí izada sobre las instalaciones en el barrio de Sheikh Jarrah, donde algunos políticos israelíes acudieron para celebrar el destino de la organización. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo calificó de "día histórico".

La demolición marcó la culminación de años de críticas por parte de Israel y sus líderes. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, este tipo de ataques ha intensificado, alegando que los militantes utilizaron instalaciones de la UNRWA y se apoderaron de la ayuda. Ha aportado pocas pruebas que sustenten estas afirmaciones, que la ONU ha negado. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en octubre que Israel debe permitir que la agencia preste asistencia humanitaria en Gaza.

Desde que Israel aprobó la ley que prohíbe la agencia el año pasado, sus instalaciones (escuelas y centros de salud) y su sede han sido cerradas, allanadas o dejadas desprotegidas repetidamente.

“Esto debe ser una llamada de atención”, declaró Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, en un comunicado en X. “Lo que le sucede hoy a la UNRWA le sucederá mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en el Territorio Palestino Ocupado o en cualquier parte del mundo”.

Más grupos de ayuda en Gaza se enfrentan a presiones

La prohibición israelí de la UNRWA coincidió con esfuerzos más amplios para cancelar el registro de los grupos de ayuda humanitaria que operan en Gaza y la Cisjordania ocupada. Israel ha aprobado leyes que exigen a las organizaciones no gubernamentales no contratar personal involucrado en actividades que "deslegitimen a Israel" o apoyen boicots, exigiéndoles que registren listas de nombres como condición para poder trabajar.

Israel informó a decenas de grupos, incluidos Médicos Sin Fronteras y CARE, que sus licencias expirarían a fines de 2025. Las organizaciones dicen que las reglas son arbitrarias y advirtieron que la nueva prohibición perjudicaría a personas que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria.

La violencia de los colonos en Cisjordania aumentó el año pasado

El ejército israelí dijo el martes que los ataques llevados a cabo por colonos judíos contra palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania aumentaron un 27% el año pasado en comparación con 2024.

Se registraron 867 denuncias de “crímenes nacionalistas”, y el número de incidentes graves aumentó en más del 50%, según las estadísticas internas del ejército israelí y el servicio de seguridad interior del país, Shin Bet.

La creciente violencia de los colonos en Cisjordania ha vaciado las aldeas desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás, según B'Tselem, un grupo israelí de derechos humanos que ayuda a los residentes.

El ejército israelí ha llevado a cabo operaciones a gran escala en Cisjordania contra militantes que han matado a cientos de palestinos. También se ha registrado un aumento de los ataques palestinos contra israelíes.

Las autoridades israelíes mantienen una relación mixta con los colonos: en ocasiones desmantelan puestos de avanzada no autorizados y al mismo tiempo despliegan fuerzas para protegerlos de los palestinos.