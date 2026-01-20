Macron pide "desmantelar" los aranceles de Trump: "No tiene sentido estar divididos entre aliados"

MADRID (EUROPA PRESS) -El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió el "desmantelamiento" de los aranceles entre Estados Unidos y Europa, asegurando que la prioridad en este momento debe ser apoyar a Ucrania para poner fin a la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022, e insistir en que los gravámenes solo generan divisiones entre aliados.

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en Suiza, el presidente galo afirmó que en el contexto internacional "no tienen sentido los aranceles entre aliados", avisando de que solo promueven la división trasatlántica y lastran el crecimiento económico europeo.

"Tenemos que resolver la guerra en Ucrania, ayudar a los ucranianos a resistir y encontrar una paz sostenible. No tiene sentido tener aranceles y estar divididos, e incluso amenazar ahora con aranceles adicionales", aseguró el dirigente francés, en plenas tensiones con Estados Unidos, por las pretensiones de controlar Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con imponer sanciones a las naciones europeas que confirmaron su participación en los ejercicios militares de Dinamarca en la zona, incluyendo Francia.

Sin entrar a argumentar cual debe ser la respuesta europea, Macron defendió que hay que reaccionar con calma, aunque sí ha hecho referencia a que puede suceder la paradoja de que Europa utilice por primera vez el mecanismo anticoerción contra Washington, si impone aranceles adicionales.

MÁS AUTONOMÍA ANTE UN EU QUE BUSCA "DEBILITAR Y SUBORDINAR A EUROPA"

Durante su intervención, Macron reclamó más autonomía europea ante la visión comercial y la andanada de aranceles de Estados Unidos que buscan "debilitar y subordinar a Europa". En un mensaje plagado de referencias a las presiones de Trump,avisó que el orden mundial vive "un giro hacia un mundo sin reglas", "en el que el Derecho Internacional es pisoteado, y en el que la única ley que parece importar es la del más fuerte".

Reconociendo que Europa tiene que hacer "todo lo posible" para ser "más fuerte y más autónoma", invirtiendo más en defensa y seguridad, el dirigente francés recalcó que el continente europeo prefiere "el respeto" frente "a los matones", "la ciencia a las conspiraciones" y "el Estado de derecho a la brutalidad".

Ante el resurgimiento de "las ambiciones imperiales", Macron advirtió que el sistema multilateral "se ve debilitado por potencias que lo obstaculizan o se apartan de él.

El presidente galo lamentó la "competencia implacable" de Washington con acuerdos comerciales "que socavan los intereses de exportación, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa".

Así, criticó la visión norteamericana de aprobar la "acumulación interminable" de aranceles, asegurando que estos gravámenes son "fundamentalmente inaceptables" y se utilizan como "instrumento de presión" de lado de la Casa Blanca.

"Mi mensaje principal es que no seamos tímidos. No nos dividamos y no aceptemos un orden mundial que será decidido por aquellos que afirman tener la voz más fuerte, o el palo más grande", argumentó.

MÁS SOBERANÍA EUROPEA Y MÁS MULTILATERALISMO

Frente a las amenazas de Trump, y una China que mantiene "prácticas distorsionadoras" que amenazan con desbordar los sectores industriales y comerciales europeos, al tiempo que usa controles a la exportación como "nuevas herramientas peligrosas" para "desestabilizar" el comercio mundial, Macron ha reclamado una mayor cooperación y la construcción de nuevos enfoques por parte de Europa.

"Para mí, las dos respuestas son más soberanía y más autonomía para los europeos y por otro, un multilateralismo eficiente capaz de ofrecer resultados mediante la cooperación", expuso ante el Foro que reúne a los líderes mundiales en una estación de ski suiza.

El presidente galo defendió que no se trata de una forma "anticuada" de entender el multilateralismo, sino de no olvidar "lo que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial y de seguir comprometidos con la cooperación".

En este sentido, aseguró que, siguiendo estos principios, Francia ha decidido participar en el ejercicio conjunto en Groenlandia, "sin amenazar a nadie, sino simplemente apoyando a un aliado en otro país europeo".