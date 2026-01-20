Marine Le Pen enfrenta juicio crucial de apelación en París por uso indebido de fondos de la UE

Marine Le Pen enfrenta juicio crucial en apelación en París por el uso indebido de fondos de la UE. Foto: AP/Michel Euler

PARÍS (AP).- El futuro político de la líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen está en juego en un juicio de apelaciones en París que podría dañar las ambiciones de su partido de cambiar radicalmente la dirección de Francia a través de políticas antiinmigratorias y nacionalistas.

Le Pen comenzó a responder las preguntas de los jueces el martes mientras busca revocar un fallo de marzo que la encontró culpable de malversación de fondos del Parlamento Europeo en la contratación de asistentes entre 2004 y 2016.

Se le impuso una prohibición de cinco años de ejercer cargos electivos, dos años de arresto domiciliario con pulsera electrónica y otros dos años de condena en suspenso.

He aquí por qué el juicio de apelación podría afectar significativamente el panorama político de Francia:

La carrera presidencial francesa de 2027 está en juego

Si logra presentarse, se espera que Le Pen, de 57 años, esté entre los principales contendientes en las elecciones presidenciales de 2027, posiblemente la favorita, según las encuestas de opinión.

Quedó segunda detrás de Emmanuel Macron en 2017 y 2022, lo que la convierte en una de las políticas de mayor experiencia del país.

Durante los últimos 15 años, Le Pen ha estado intentando incorporar a la extrema derecha a la corriente política francesa, esforzándose por eliminar el estigma del racismo y el antisemitismo que se ha aferrado al partido.

Desde 2024, su partido, Agrupación Nacional, se ha convertido en el mayor grupo político de la poderosa cámara baja del parlamento francés, aunque no alcanzó una mayoría absoluta.

Si Le Pen es declarada inelegible, ya ha designado a su protegido de 30 años, Jordan Bardella, como su sucesor en la candidatura presidencial.

El caso de fraude involucraba dinero para contratar asistentes del partido.

La Agrupación Nacional y 11 de sus responsables, entre ellos Le Pen, están acusados ??de haber utilizado dinero destinado a los asistentes parlamentarios de la Unión Europea en lugar de pagar al personal que trabajó para el partido entre 2004 y 2016, en violación de las regulaciones del bloque de 27 naciones.

Parte de los fondos de la UE se destinaron a pagar al guardaespaldas de Le Pen, así como a su asistente personal. Otro asistente trabajó como diseñador gráfico.

La hermana de Le Pen, Yann, también cobró un sueldo como asistente parlamentaria de la UE cuando estaba a cargo de organizar los grandes eventos del partido.

Otros trabajaron como ayudantes de funcionarios del partido con quienes no tenían contrato de trabajo.

Así fue. Puede que fuera reprensible, cuestionable —el sistema no era ideal, lo sé—, pero todas esas personas estaban trabajando de verdad —dijo Le Pen el martes—.

El proceso judicial tiene su origen en una alerta enviada en 2015 a las autoridades francesas sobre un posible fraude por parte de Martin Schulz, entonces presidente del Parlamento Europeo.

Le Pen reconoce posibles errores involuntarios

Desde que se inició el juicio de apelación la semana pasada, la defensa de Le Pen pareció centrada en argumentar que el partido puede haber cometido errores involuntarios.

"No sentimos haber cometido ninguna infracción", declaró Le Pen ante el tribunal. Aseguró que los funcionarios del Parlamento Europeo no le informaron en ese momento a su partido que la forma en que contrataban personal era potencialmente contraria a las normas.

Ante varios correos electrónicos que mencionaban detalles de reuniones internas para la contratación de asesores, Le Pen afirmó que las decisiones sobre la contratación de personal eran transparentes y justificadas por las múltiples tareas que se le exigían al partido. También reconoció que algunos de los asesores fueron "compartidos" por varios funcionarios electos con fines organizativos, independientemente de lo estipulado en sus contratos.

Reunimos a un cierto número de asesores, aunque no a todos. Observo que, durante estos diez años, el Parlamento Europeo nunca nos avisó ni nos reprochó tener asesores que, obviamente, trabajaban con varios eurodiputados, declaró Le Pen el martes.

Respecto de su guardaespaldas, “una vez más, el Parlamento Europeo sabía que era un agente de seguridad”, dijo.

El fallo de marzo dice que Le Pen forma parte de un "sistema fraudulento"

Un tribunal de París dictaminó en marzo que Le Pen estaba en el centro de un sistema fraudulento que su partido utilizó para desviar fondos del Parlamento Europeo por valor de 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares). La sentencia calificó la malversación como una maniobra de desvío democrático injusta para los competidores.

El tribunal destacó “la gravedad de los hechos cometidos” y “el daño causado tanto a la confianza de los ciudadanos en la vida pública como a los intereses del Parlamento Europeo” para justificar la sentencia.

Los jueces condenaron a otros ocho miembros o exmiembros de su partido que, al igual que Le Pen, fueron diputados al Parlamento Europeo. También fueron condenados doce asistentes parlamentarios y tres personas más. Algunos no apelaron la sentencia.

Varias opciones en el proceso contra Le Pen

El juicio de cinco semanas, que comenzó el 13 de enero, reexamina el caso desde cero, reevaluando las pruebas y volviendo a escuchar a los testigos y a los acusados. Se emitirá un nuevo fallo más adelante, probablemente antes del verano.

Son posibles varios escenarios.

Le Pen podría ser absuelta y posiblemente salir fortalecida, allanando el camino para su campaña presidencial. Alternativamente, podría ser condenada y se le prohibiría presentarse como candidata, obligándola a apoyar la candidatura de Bardella.

La popularidad de Bardella ha aumentado en los últimos años, sobre todo entre los votantes más jóvenes, aunque algunos dentro del partido han cuestionado su liderazgo. Su relativa inexperiencia en comparación con Le Pen, sus respuestas preconcebidas durante las entrevistas y su aparente falta de conocimientos sobre algunos temas económicos e internacionales podrían perjudicar a un posible candidato presidencial.

Otra opción es que Le Pen sea declarada culpable, pero con una sentencia más leve que todavía le permita presentarse como candidata.

El partido de Le Pen ha criticado a los jueces

Le Pen denunció el fallo de marzo como “un escándalo democrático”.

“El sistema judicial sacó a la luz la bomba nuclear”, dijo. “Y si está usando un arma tan poderosa contra nosotros, obviamente es porque estamos a punto de ganar las elecciones”.

Los funcionarios del partido nacional afirmaron que fue una decisión motivada políticamente implementada por lo que describen como jueces de izquierda, lo que hace eco del lenguaje utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2023 cuando dijo que los fiscales estaban involucrados en una "caza de brujas" para dañar su campaña.

En Francia, los jueces son magistrados independientes y no pueden ser destituidos de sus cargos.

"Espero poder convencer a los jueces de mi inocencia", dijo Le Pen la semana pasada.