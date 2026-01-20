Pronto iniciarán los ataques contra los cárteles del narcotráfico: Trump

Conferencia. Los periodistas levantan la mano mientras el presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

WASHINGTON (apro).-Donald Trump el presidente de Estados Unidos, aseguró que “pronto” iniciarán los ataques en tierra contra de los cárteles del narcotráfico, en clara alusión a los de México; aunque aseguró que es por mar por donde llega a su país el 97% de las drogas.

“Pronto vamos a comenzar a detener a las drogas que llegan por tierra, es más fácil hacerlo por tierra”, dijo Trump durante un encuentro con reporteros en la Casa Blanca, evento que se llevó a cabo para destacar su primer año de mandato en su segundo periodo presidencial de 48 meses.

“Estoy buscando al 3%, es una locura”, apuntó Trump en referencia al porcentaje de narcóticos que aseguró no llegan por mar a los Estados Unidos y que son consumidos por millones de personas entre estas, las 300 en promedio que fallecen cada 24 horas a causa de una sobredosis.

La aseveración del presidente de Estados Unidos de que el 97% de las drogas ilícitas que consumen sus conciudadanos llegan por mar, cambia la narrativa tradicional del gobierno federal de su país que hasta antes de este 20 de enero, sostenía que más del 90% de los enervantes llegan por tierra; a través de lo largo y ancho de la frontera con México.

“Estamos asegurando casi el 100 de las drogas que llegan por mar y muy pronto lo vamos a hacer con las drogas que llegan por tierra; sabemos exactamente de dónde vienen”, enfatizó el mandatario estadunidense que indirectamente se refería al trasiego de narcóticos procedente de México.

En la conferencia de prensa, de la cual poco más de una hora fue estrictamente un monólogo para resaltar los logros de su gobierno en un año, Trump resaltó la lucha militarizada por mar que inició el Pentágono desde el pasado 2 de septiembre.

Desde esa fecha hasta al final del año pasado, el Comando Sur en aguas del Caribe y del Pacífico destruyó 36 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, fentanilo, ejecutando extrajudicialmente a 115 personas catalogadas como narcoterroristas.

El extenso monólogo de Trump antes de acceder a responder preguntas, se concentró en hablar de su estrategia contra la inmigración indocumentada y de la injusticia a la que fue sujeto porque no le otorgaron el Premio Nobel de la Paz.

Hace unos días y luego de una conversación de 15 minutos que sostuvo con Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, aseguró que su homólogo estadunidense le aseguró que no llevaría ataques contra cárteles en tierras mexicanas.

Desde febrero del año pasado, hasta justamente hoy, martes 20 de enero de 2026, el gobierno de México ha enviado a 92 criminales buscados por narcotráfico en fiscalías federales estadunidenses, entre estos capos de gran calado como Rafael Caro Quintero y Abigael González Valencia.

El último grupo de narcos enviados a Estados Unidos salió de México en calidad de extraditados no expulsados como los dos anteriores, con lo que se entiende que se trata de criminales buscados específicamente por el Departamento de Justicia.

Muchos, la mayoría de los más de 90 narcotraficantes entregados por el gobierno de Sheinbaum al de Trump, terminarán como testigos protegidos o cooperantes del Departamento de Justicia.

Las declaraciones, datos y demás información que los capos del narco mexicano que serán beneficiados por el sistema judicial estadunidense se integrarán a investigaciones en curso y a otras en proceso, de ahí que la extradición de los últimos 37 delincuentes sea relevante.

Irónicamente Trump se quejó de que varios de sus antecesores como el demócrata Joe Biden, con sus políticas de fronteras abiertas permitieron la llegada y libertad de “miles y miles” de delincuentes de la peor calaña por la benevolencia migratoria, mientras que con sus programas de testigos protegidos su Departamento de Justicia no solo pone en libertad sino que hasta protege a asesinos desalmados que con armas matan a miles de mexicanos y con drogas a cientos de miles de estadunidenses.