Rusia golpea de nuevo la red eléctrica de Ucrania

Asedio. En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, militares ucranianos disparan un obús autopropulsado 2S1 Gvozdika hacia posiciones rusas cerca de Chasiv Yar, región de Donetsk, Ucrania, el domingo 18 de enero de 2026. (Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP). Foto: Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno a la red eléctrica ucraniana, afirmó el martes el presidente, Volodimir Zelenski, mientras Moscú no da muestras públicas de estar dispuesto a poner fin a la invasión de su vecino en el corto plazo.

El ataque dejó sin calefacción a más de 5 mil 600 edificios de apartamentos en la capital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente su suministro de calefacción después de un gran bombardeo ruso el 9 de enero que sumió a miles de personas en un apagón de varios días, expresó.

Ucrania está soportando uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev de -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos sobre el suministro eléctrico con el objetivo de dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelenski.

El líder ucraniano dijo la semana pasada que la delegación también intentaría finalizar con los funcionarios estadunidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad de posguerra y recuperación económica. Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, señaló.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que el enviado presidencial Kirill Dmitriev planea reunirse con algunos representantes estadounidenses en Davos.

Se negó a nombrar a los funcionarios con los que Dmitriev se reuniría, pero informes de los medios dijeron que incluirían al enviado estadounidense Steve Witkoff y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que su país necesita asistencia urgente y sanciones adicionales a Rusia para hacer que Moscú cambie de rumbo.

El presidente ruso Vladímir Putin "ataque bárbaro esta mañana es un llamado de atención para los líderes mundiales que se reúnen en Davos", dijo Sybiha en X.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo que estaba indignado por los repetidos ataques a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania, que afectan especialmente a los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades.

Los ataques "solo pueden describirse como crueles", dijo en Ginebra. "Deben detenerse. Atacar a civiles e infraestructura civil es una clara violación de las reglas de la guerra".

Varias subestaciones eléctricas que proporcionan energía vital para la seguridad nuclear en Ucrania se vieron afectadas, dijo Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El comando de la fuerza aérea de Ucrania dijo que 27 misiles y 315 drones fueron derribados o bloqueados, mientras que cinco misiles y 24 drones impactaron en 11 ubicaciones.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas apuntaron a instalaciones militares e industriales ucranianas, así como a infraestructura energética y de transporte utilizada por las fuerzas armadas ucranianas.

Los ataques constantes han presionado las defensas antiaéreas de Ucrania y, según Zelenski, algunos sistemas recientemente se quedaron sin municiones antes de que llegara un nuevo envío.

La lucha también es costosa: la munición de defensa antiaérea que Ucrania utilizó contra los misiles rusos durante la noche costó alrededor de 80 millones de euros (93 millones de dólares), dijo Zelenski.

Las defensas antiaéreas ucranianas están adoptando un nuevo enfoque, con el nombramiento de un nuevo subcomandante de la Fuerza Aérea, Pavlo Yelizarov, según Zelenski.

"Este sistema será transformado", afirmó el lunes por la noche, sin proporcionar detalles.

Ucrania depende de sofisticados sistemas de defensa antiaérea producidos por países occidentales, especialmente Estados Unidos, para frustrar los ataques de misiles y drones de Rusia.