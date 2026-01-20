Sobrevivientes relatan el accidente ferroviario en España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la oscuridad, entre metales triturados, cables, y cristales rotos, los sobrevivientes del peor accidente ferroviario en más de una década en España luchaban por escapar de los vagones, mientras en el interior otras personas languidecían por las heridas causadas del descarrilamiento y posterior impacto de dos trenes de alta velocidad.

El accidente, del que aún no se conocen las causas, ocurrió en Adamuz, Córdova, pasadas las 19:30 horas, cuando un tren de la empresa italiana Iryo se descarriló y chocó con otro tren de la compañía española Renfe, que también descarriló, lo que dejó al menos 39 muertos y cientos de heridos.

En el tren de la compañía Iryo que recorre la ruta de Málaga a Madrid, viajaban 300 personas. El otro convoy, que cubría la línea Madrid-Huelva, tenía 184 pasajeros a bordo. La mayoría de los afectados eran españoles que regresaban a la capital después del fin de semana.

La Guardia Civil informó que más de 220 agentes participan en operaciones de rescate en el lugar del accidente. Mientras los servicios de emergencia siguen laborando para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos de quienes fallecieron, los sobrevivientes han comenzado a relatar su experiencia.

Ana, una joven que dio su testimonio, narró ante las cámaras que estaba atrapada en uno de los vagones, y otros pasajeros la sacaron del tren rompiendo las ventanas. Ella viajaba en uno de los trenes afectados junto con su hermana embarazada y su perro.

https://x.com/el_pais/status/2013158857351081992

A su hermana, que también quedó atrapada, la rescataron los servicios de urgencia y está ingresada en observación un hospital de la zona. Y del perro aún no tiene información, por lo que pidió ayuda para encontrarlo.

"Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron 'estás pisando a una niña'. Entonces no pude acceder. Había muchos trozos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventada inconsciente y embarazada. Y empecé a gritárselo a todo el mundo 'está embarazada, está embarazada'. Y cuando vinieron los bomberos fueron a por ella y la sacaron, y ahora está en la UCI y no sabemos qué va a pasar con ella", explicó la joven a una cadena local.

"Algunas personas estaban bien y otras muy mal. Y las teníamos delante, estábamos viendo cómo morían pero no podíamos hacer nada", le dijo a la agencia de noticias Reuters con varias heridas en la cara, en la entrada al hospital.

El director de jefe de Bomberos de Consorcio Córdoba, Paco Carmona, mencionó en TVE que están rescatando a personas con heridas de todo tipo de heridas —desde cortes y contusiones, hasta fracturas abiertas— y explicó que es difícil el acceso a los vagones afectados porque están “retorcidos”.

Otra pasajera del tren con destino a Madrid, Rocío Flores, dijo al periódico “El País” que las personas fueron expulsadas del tren durante el accidente. La mujer de 30 años está recibiendo tratamiento por sus heridas en un hospital de Córdoba.

"Fue terrible. Salimos volando por los aires. Gracias a Dios estoy bien, pero había mucha gente en peores condiciones que yo", afirmó.

El maquinista del Alvia, de 27 años, falleció en el accidente, de acuerdo con el responsable de Renfe.

Vecinos acudieron para rescatar a los heridos

El impacto se escuchó en las cercanías, y varios habitantes acudieron a la zona del desastre, en la que encontraron cuerpos expulsados a metros del tren, y personas heridas atrapadas dentro de los vagones.

Paqui fue una de las primeras residentes en Adamuz que llegó al tramo del accidente, acompañada de su marido y entre los dos comenzaron a sacar a las personas atrapadas.

"Mi esposo se subió al primer tren (Iryo) y comenzó a sacar a la gente. Luego nos subimos al Alvia. Allí mi esposo tuvo que subir al vagón para sacar a la gente. Y encontró muertos y a un niño llamando a su madre", contó a la agencia Reuters.

"Nunca estás listo para ver algo así. Nunca. Nunca, y si ocurriera, nunca imaginarías que sería tan grande: dos trenes y gente, bueno…", añadió, de acuerdo con la BBC.

Ante la magnitud del desastre y la conmoción que ha causado en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial por las víctimas, y prometió “dar con la verdad” sobre el accidente.