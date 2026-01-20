Tren en Barcelona choca contra muro de contención que se derrumbó; hay un muerto y 15 heridos. Foto: X: @GArcos_

ADAMUZ, España (AP).- Este martes, un tren de cercanías de Barcelona se estrelló después de que un muro de contención cayera sobre las vías, dijeron las autoridades regionales españolas, matando a una persona e hiriendo a otras 15.

El accidente en Cataluña, en el noreste de España, se produjo apenas dos días después de que otra colisión ferroviaria mortal matara al menos a 42 personas en el sur del país e hiriera a docenas más.

Los equipos de emergencia seguían buscando el martes más víctimas entre los restos del mortal accidente ferroviario del domingo que tuvo lugar a unos 800 kilómetros de distancia mientras el país comenzaba tres días de luto.

Los servicios de emergencia de Cataluña informaron que, de las 15 personas afectadas en el accidente del martes, tres resultaron gravemente heridas. Otras cinco se encontraban en estado menos grave. Los servicios de emergencia informaron que se habían enviado 11 ambulancias al lugar del accidente.

El tren se estrelló cerca de la localidad de Gelida, situada a unos 35 minutos de Barcelona. El operador ferroviario español ADIF dijo que el muro de contención probablemente se derrumbó debido a las fuertes lluvias que azotaron la región noreste de España esta semana.