Trump dice a Noruega que no se siente obligado a “pensar en la paz” tras no recibir el Nobel

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que no considera necesario "pensar puramente en la paz" después de no recibir el Premio Nobel de la Paz, según confirmó Oslo, que recordó que las autoridades no tienen responsabilidad alguna en la entrega del galardón, en plenas tensiones por las exigencias del inquilino de la Casa Blanca de anexionarse Groenlandia.

"Querido Jonas: dado que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, no siento ya obligación alguna de pensar puramente en la paz, si bien aunque ésta siga teniendo un peso dominante, por lo que ahora puedo pensar en lo que es bueno y correcto para Estados Unidos", afirmó Trump en el mensaje difundido por el Gobierno noruego y al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, el magnate neoyorquino dijo que Dinamarca "no puede proteger Groenlandia de Rusia o China". "¿Por qué tienen derecho siquiera a tener el territorio en su propiedad? No hay documentos escritos, es simplemente el hecho de que llegó un barco hace cientos de años", sostuvo, al tiempo que recalcó que Estados Unidos también tiene buques en la zona.

"He hecho más que cualquier otra persona por la OTAN desde su fundación, y ahora la OTAN debe hacer algo por Estados Unidos. El mundo no está a salvo a menos que tengamos el control completo de Groenlandia", insistió Trump.

Por su parte, Store confirmó que recibió este mensaje, en lo que describió como "una respuesta a un breve mensaje de texto" enviado en su nombre y en el del presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Con este mensaje, ambos buscaban expresar su "oposición" a las medidas adoptadas por Trump contra los ocho Estados europeos por rechazar sus planes para anexionarse Groenlandia.

"Sabes cuál es nuestra postura al respecto, pero creemos que debemos trabajar todos juntos para reducir la tensión. Está sucediendo mucho y tenemos que mantenernos juntos. Hemos propuesto mantener una llamada telefónica contigo, con ambos a la vez o de forma independiente. Dinos qué prefieres", recoge la respuesta enviada a Trump.

Desde la oficina de Store han instado a "rebajar las tensiones y proponer una conversación". "La respuesta de Trump llegó poco después de enviar el mensaje. Fue su decisión compartirlo con otros líderes de la OTAN", sostuvo el mandatario noruego, según un comunicado publicado por su oficina.

Store recalcó que "la posición de Noruega sobre Groenlandia es clara" y ha señalado que Oslo "apoya que la OTAN dé pasos de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico", antes de agregar que explicó "claramente" a Trump que el Premio Nobel de la Paz "es entregado por un Comité del Nobel independiente, y no por el Gobierno noruego".

Sin embargo, el propio Trump recalcó horas después que a Noruega "le encanta decir que no tiene nada que ver con el Nobel, pero realmente lo controlan a pesar de lo que dicen", tal y como recogió la cadena de televisión NBC. "Lo tienen todo que ver con este premio", afirmó, insistiendo en que Oslo influye en la concesión del galardón.