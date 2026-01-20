Trump filtra mensajes; critica a Macron y Londres

ESTADOS UNIDOS (apro).-Trump critica a Reino Unido, Macron y Groenlandia en una intensa sesión en Truth Social, que incluyó la filtración de mensajes privados.

El líder de la Casa Blanca atacó al Reino Unido, calificándolo en tono de burla como aliado "brillante", por su "impactante" plan de ceder la soberanía de las islas Chagos a Mauricio.

Trump refutó esa decisión, a pesar de que previamente la había respaldado, y la vinculó en su “larga lista” de razones por las que, según él, Groenlandia “tiene que ser adquirida”.

“Sorprendentemente, nuestro ‘brillante’ aliado de la OTAN, el Reino Unido, planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno. Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad. Estas son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes”, publicó el líder republicano en su red social.

“Que el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de gran estupidez, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida.

Dinamarca y sus aliados europeos deben hacer lo correcto, agregó al justificar su plan de tomar, incluso por la fuerza, el territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca.

Trump dio un paso más al sostener que “no hay vuelta atrás” en su intención de anexionarse Groenlandia, con la publicación de una fotografía hecha con inteligencia artificial, en la que se ve al mandatario estadounidense junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance, plantando una bandera junto a un mensaje que señala: “Groenlandia, territorio estadounidense, 2026”.

Todo mientras reiteraba su intención de apoderarse de Groenlandia al justificar una vez más que la necesita por “motivos de seguridad”; negándose a descartar la toma de la isla ártica por la fuerza y ??a atacar a los aliados mientras los líderes europeos luchan por una respuesta efectiva.

"Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!", declaró Trump tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las amenazas del magnate de los bienes raíces convertido en presidente de arrebatarle la soberanía sobre Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN, amenaza con desmantelar la alianza transatlántica que ha sustentado la seguridad occidental durante décadas.

Macron propone a Trump una cumbre G7 con Rusia, según mensajes filtrados

La intensa batería de declaraciones en Truth Social no se detuvo en Groenlandia, sino que, además, el mandatario estadounidense filtró mensajes privados que intercambió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en los que discutían políticas globales.

Trump publicó un mensaje en el que el líder del Elíseo le propuso organizar una cumbre del G7, en París, el jueves 22 de enero, a la que podría invitar “a los rusos”, al margen del evento, un giro en las políticas diplomáticas e internacionales de Occidente frente a Moscú en casi cuatro años por la invasión a Ucrania.

En el mensaje, Emmanuel Macron también propone invitar a los ucranianos a la reunión, así como a los daneses, para abordar los desacuerdos sobre Groenlandia y Siria.

“Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos (...) Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos a un evento paralelo” a la reunión, propuso Emmanuel Macron en Suiza, donde Donald Trump tiene previsto intervenir el miércoles 21 de enero.

“Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en lo que respecta a Siria. Podemos lograr grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia”, agregó el líder del Elíseo en su mensaje filtrado por Trump.

Pero el tono amistoso de Macron no fue suficiente y mucho menos cuando algún andatario se atreve a ir en contravía de alguna de las ambiciones del estadounidense. Siguiendo con su intensa jornada en redes sociales, el líder de la Casa Blanca también amenazó a Francia con aranceles del 200% al vino y el champán por la negativa del líder del Elíseo de unirse a la "Junta de Paz" de Gaza. Trump subió el tono contra Macron al asegurar que "nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto".

Trump también filtró un mensaje que le envió el secretario general de la OTAN, quien una vez más se dirigió al líder republicano con palabras complacientes, como ya lo ha hecho públicamente.

“Señor presidente, querido Donald Trump, lo que usted ha alcanzado en Siria hoy es increíble. Utilizaré mis apariciones ante los medios en Davos para resaltar su trabajo ahí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia. Deseando verlo”, escribió Mark Rutte.