Trump revela que pensó ponerle su nombre al Golfo de México (Video)

Donald Trump en la conferencia de prensa. Foto: AP / Mark Schiefelbein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Al cumplir este martes un año de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reveló “en broma” que tenía la intención de renombrar al Golfo de México como “Golfo de Trump”.

El 20 de enero de 2025, cuando asumió como presidente de Estados Unidos, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14172 para “restaurar los nombres que homenajean la Grandeza de Estados Unidos”.

Así, ese día ordenó rebautizar la plataforma continental estadunidense correspondiente a Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida y hasta la frontera marítima con México y Cuba como “Golfo de America” (Golfo de Estados Unidos”.

Hoy, en e primer aniversario de esa medida, Trump bromeó con la idea de rebautizar al Golfo con su propio nombre.

"Iba a llamarlo Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si lo hacía", declaró Trump en conferencia de prensa. “Decidí no hacerlo”.

“El Golfo de Trump. Aunque eso suena bien. Quizá podríamos hacerlo. Aún estamos a tiempo”, dijo y añadió: “Ahora tenemos el Golfo de Estados Unidos; es fantástico”.

El golfo fue renombrado porque Estados Unidos controla el 92 por ciento de su costa mientras que México solo tiene el 8 por ciento, según Trump.

"Siempre me molestó. Digo, ya sabes, que nosotros tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Se habla de un 8%. Nosotros tenemos el 92%. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué Golfo de México? Debería ser Golfo de Estados Unidos", declaró Trump.