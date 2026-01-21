Amenazas de Trump desafían la seguridad y prosperidad de Europa: Jefe de la UE

Desencuentros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Foto: Yoan Valat, Pool foto via AP, Archivo

BRUSELAS (AP) — Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar Groenlandia e imponer aranceles a los partidarios del territorio ártico representan un desafío para la seguridad, los principios y la prosperidad de Europa, dijo el miércoles el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Todas estas tres dimensiones están siendo puestas a prueba en el momento actual de las relaciones transatlánticas”, afirmó Costa, quien convocó una cumbre de emergencia de los 27 líderes nacionales de la UE en Bruselas el jueves.

La determinación de Trump de “adquirir” Groenlandia —un territorio semiautónomo danés rico en minerales situado en la región ártica— por lo que, según él, son razones de seguridad, ha socavado la confianza en Estados Unidos entre los aliados en Europa y Canadá.

En su discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial la tarde del miércoles, Trump podría haber aliviado algunas preocupaciones cuando dejó claro por primera vez que no usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia, diciendo: “No lo haré. ¿De acuerdo?”

Dinamarca enfureció a Trump después de enviar una fuerza militar de “reconocimiento” a Groenlandia. Un pequeño número de tropas de varias naciones europeas se sumó, y Dinamarca considera la posibilidad de establecer una presencia militar a largo plazo allí.

Costa dijo que los líderes de la UE están unidos en “los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional”, algo que el bloque ha subrayado al defender a Ucrania contra la invasión de Rusia, y que ahora se ve amenazado en Groenlandia.

En un discurso ante los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia, también enfatizó que solo “Dinamarca y Groenlandia pueden decidir su futuro”.

Costa afirmó que “estamos listos para defendernos a nosotros mismos, a nuestros estados miembros, a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, contra cualquier forma de coerción. Y la Unión Europea tiene el poder y las herramientas para hacerlo”.

También insistió en que “más aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos”. Los legisladores deben respaldar ese acuerdo hecho en julio pasado, pero que ahora se ha puesto en espera.

Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, dijo que Trump todavía “usa los aranceles como un instrumento coercitivo”.

“Hasta que la amenaza termine, no habrá posibilidad de acuerdo”, dijo Lange, quien describió los aranceles como “un ataque contra la soberanía e integridad económica y territorial de la Unión Europea”.

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia han llevado a la acción a los líderes de la UE, que están replanteándose sus relaciones con Estados Unidos, su aliado de larga data y el miembro más poderoso de la OTAN.

“El apaciguamiento siempre es un signo de debilidad. Europa no puede permitirse ser débil, ni contra sus enemigos, ni contra su aliado”, publicó el martes en las redes sociales el primer ministro polaco Donald Tusk, quien, durante mucho tiempo, ha sido un firme defensor de los fuertes lazos transatlánticos.

“El apaciguamiento no significa resultados, solo humillación. La asertividad y la autoconfianza europeas se han convertido en la necesidad del momento”, escribió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien gestiona el comercio en nombre de los países de la UE, advirtió que el bloque está “en una encrucijada”.

Si llegan los aranceles, dijo, “estamos completamente preparados para actuar, si es necesario, con unidad, urgencia y determinación”.

En Estrasburgo, dijo a los legisladores que la comisión trabaja en “un aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia” para fortalecer su economía e infraestructura, así como en una nueva estrategia de seguridad europea.

La seguridad alrededor de la isla misma debería ser reforzada con socios como el Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, entre otros, dijo Von der Leyen.