Destituye Delcy Rodríguez a testaferro de Maduro investigado en México

BOGOTÁ (Proceso).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comenzado la reestructuración de su gabinete con la destitución de varios ministros conocidos por su cercanía con Nicolás Maduro, entre ellos el empresario Alex Saab, señalado por la justicia de Estados Unidos como el testaferro del depuesto dirigente chavista y quien enfrenta investigaciones de lavado de dinero en México.

Saab fue destituido el viernes último como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y, como para que no quedara duda de que Rodríguez no lo quiere en ningún cargo público, en las últimas horas lo removió de la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo encargado de atraer inversiones en medio del bloqueo económico de Estados Unidos al país.

Maduro había colocado a Saab en esos cargos luego de que éste regresó al país en diciembre de 2023, tras pasar dos años y cinco meses detenido en Cabo Verde y Estados Unidos por cargos de lavar unos 350 millones de dólares para Maduro, a quien según los fiscales estadunidenses le manejaba una red de empresas e inversiones en todo el mundo.

Saab y Maduro. Negocios turbios. Foto: X @NicolasMaduro.

Saab, un empresario colombiano que se enriqueció haciendo negocios con el chavismo y adquirió la nacionalidad venezolana, fue liberado por el anterior mandatario estadunidense, Joe Biden, a cambio de la entrega de 10 ciudadanos de Estados Unidos procesados en Venezuela, algunos de ellos por haber participado en una fallida invasión armada a ese país en 2020.

En México Saab enfrenta investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero.

También está acusado por organizaciones civiles venezolanas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fraude cometido con la compra de alimentos con sobreprecios y en mal estado a empresas mexicanas para destinarlos a los programas sociales del gobierno chavista.

La maestra en estudios latinoamericanos María Zuluaga considera que la destitución de Saab del gabinete de Delcy Rodríguiez no es un hecho aislado, sino parte de una reconfiguración profunda del poder chavista tras la “extracción” de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas militares estadunidenses que atacaron Caracas.

“Saab era uno de los operadores económicos más cercanos a Maduro y manejaba millones de dólares aparentemente provenientes de desvíos del presupuesto público –asegura–, y Washington lo ha señalado durante años como pieza central del entramado de corrupción del chavismo, lo que hacía insostenible su permanencia en el gobierno”.

De acuerdo con Zuluaga, la salida de Saab también forma parte de un rediseño institucional de Rodríguez para consolidar su autoridad como presidenta encargada.





Más de 300 mdd pasaron por México

En los últimos días Rodríguez ha hecho nueve nombramientos que incluyen cambios en los ministerios de Industrias y Producción Nacional –el que manejaba Saab–, de Comunicación, de “Ecosocialismo” y de Transporte.

También cambió a los encargados del Despacho de la Presidencia, y al director, en simultáneo, de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), general Javier Marcano Tábata.

El exdiputado opositor venezolano Macario González ha dicho a Proceso que “las actividades ilícitas de Saab van mucho más allá de Estados Unidos porque él construyó una red financiera clandestina en varios países”, uno de los cuales es México.

Hace cuatro años, cuando era presidente de la Comisión de Contraloría de la unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, González investigó las transacciones internacionales de Saab y concluyó que “México es un país clave en el esquema de negocios ilegales que construyó Saab”, como informó Proceso en su edición mensual de septiembre pasado.

El excongresista del partido Voluntad Popular señaló que, según la investigación, “sólo en México” el empresario “hizo negocios por más de 300 millones de dólares” antes de que fuera detenido en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, cuando su vuelo hizo una escala en un viaje rumbo a Irán.

De acuerdo con González, ese dinero “es producto del saqueo a las arcas públicas de Venezuela” y, por tanto, “debe ser investigado a fondo por las autoridades mexicanas, porque es dinero ilegal”.

En México existen cinco denuncias contra Saab en la Fiscalía General de la República (FGR) de México, las cuales fueron presentadas en octubre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirigía entonces Santiago Nieto.

La UIF, incluso, bloqueó ese año más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de presuntos socios mexicanos de Saab.

El exdiputado González señaló que la investigación de la UIF no avanzó porque al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesó ir más allá.

Despensas CLAP. Foto: X @NicolasMaduro

En abril de 2024 organizaciones civiles venezolanas acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR para solicitar una investigación sobre el uso de dinero público venezolano en la compra de alimentos con sobreprecios que realizó Saab en México.

La denuncia de hechos de carácter penal, que involucra también a Nicolás Maduro, permanece, hasta hoy, sin respuesta.

Los productos que adquirieron Saab y sus operadores en México, que además de ser comprados a sobreprecios eran de baja calidad y en algunos casos estaban en mal estado, fueron destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), lanzado en 2016 por Maduro para atender la crisis alimentaria en Venezuela.

La denuncia, firmada por la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y por el representante de la ONG Provea, Óscar Murillo, estima que el monto defraudado asciende, al menos, a 140 millones de dólares, una cifra conservadora si se compara con una investigación de diputados opositores venezolanos de 2020 que calcula los sobreprecios en más de 300 millones de dólares.