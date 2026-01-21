El Papa estudia la invitación de Trump para participar en la Junta de Paz de Gaza

El papa León XIV, durante su audiencia semanal en el Salón Pablo VI, en el Vaticano, el 7 de enero de 2026. Foto: AP Foto/Alessandra Tarantino

MADRID (EUROPA PRESS) - El Vaticano está examinando la invitación que el presidente de EU, Donald Trump, envió al Papa León XIV para participar en la "Junta de la Paz" para la Franja de Gaza aunque descartó su participación desde el punto de vista financiero.

"Actualmente, estamos examinando el asunto a fondo. Es una cuestión que requiere tiempo para ser evaluada y responder adecuadamente", indicó el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en declaraciones a medios de comunicación, en el marco de la reunión de clausura de las celebraciones del 25 aniversario del Observatorio del Pensamiento Independiente, según informó el portal oficial de la Santa Sede "Vatican News".

Parolin explicó que "el Papa recibió" la invitación de Trump al igual que otros países. "Creo recordar haber leído en el periódico esta mañana que Italia también está considerando unirse. También hemos recibido la invitación al Consejo de Paz para Gaza; el Papa la recibió", afirmó.

En todo caso, aclaró que cualquier intervención del Vaticano no sería financiera. "Simplemente no estamos en condiciones de hacerlo. Nuestra situación difiere de la de otros estados, por lo que será una consideración diferente", añadió.

Estados Unidos informó a las figuras que serán parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada por el presidente estadunidense, Donald Trump, que, si quieren ser integrantes "permanentes" del organismo tendrán que pagar una cuota de mil millones de dólares, una cantidad que sería destinada a financiar la reconstrucción del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel.

Fuentes oficiales estadunidenses especificaron en declaraciones concedidas a Europa Press que "no hay un requisito" para realizar esta contribución para unirse y subrayaron que el documento fundacional de la junta "simplemente dice que, si se contribuye con mil millones de dólares, se es miembro permanente, en lugar de miembro durante tres años".