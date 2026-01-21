Estados Unidos define quiénes pueden viajar en 2026 sin visa tradicional

El ingreso a Estados Unidos sin visa tradicional está limitado a viajeros que cumplen requisitos oficiales definidos por las autoridades migratorias.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En 2026, el Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente un mecanismo que permite a determinados viajeros ingresar al país sin necesidad de una visa tradicional, siempre que cumplan con criterios específicos establecidos por las autoridades migratorias federales. El esquema aplica únicamente para ciudadanos de países participantes en el Programa de Exención de Visa y se basa en una autorización electrónica previa al viaje, de acuerdo con información del Departamento de Estado y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El programa permite estancias cortas por motivos determinados y no sustituye los visados tradicionales requeridos para otros fines, como trabajo, estudio o residencia permanente.

Ciudadanos que pueden entrar sin visa tradicional en 2026

La posibilidad de viajar a Estados Unidos sin visa tradicional en 2026 está limitada a ciudadanos de países incluidos en el Visa Waiver Program. Este programa autoriza el ingreso por turismo o negocios por un periodo máximo de 90 días.

Los viajeros elegibles deben cumplir, entre otros, con los siguientes criterios oficiales:

Contar con nacionalidad de un país participante en el programa.

Poseer un pasaporte electrónico válido, con chip integrado.

Obtener una autorización aprobada a través del Electronic System for Travel Authorization antes del viaje.

Viajar por turismo o actividades comerciales permitidas.

Permanecer en territorio estadounidense por un máximo de 90 días.

La lista de países participantes es determinada por el Gobierno de Estados Unidos y puede actualizarse conforme a evaluaciones de seguridad y cooperación migratoria.

Requisitos del documento que sustituye la visa tradicional

El documento que permite viajar sin visa tradicional no es una visa física ni un visado estampado en el pasaporte. Se trata de una autorización electrónica de viaje que se tramita en línea y que es revisada por las autoridades migratorias antes del abordaje.

Según información oficial, el solicitante debe proporcionar datos personales, información del pasaporte, detalles del viaje y responder cuestionarios de elegibilidad. Una vez aprobada, la autorización queda vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero.

La aprobación del permiso no garantiza la entrada automática a Estados Unidos. La decisión final corresponde a los oficiales de la U.S. Customs and Border Protection en el punto de entrada.

Casos en los que la visa tradicional sigue siendo obligatoria

El Gobierno de Estados Unidos establece que el ingreso sin visa tradicional no aplica a todos los viajeros ni a todos los propósitos. En 2026, las siguientes personas deben seguir tramitando una visa tradicional:

Quienes planean permanecer más de 90 días en Estados Unidos.

Personas que buscan trabajar de manera remunerada.

Estudiantes inscritos en programas académicos.

Solicitantes de residencia permanente.

Viajeros que no cumplen con los requisitos del programa de exención.

Asimismo, personas con antecedentes migratorios específicos, negativas previas de visa o violaciones a leyes migratorias pueden quedar excluidas del beneficio, incluso si pertenecen a un país participante.

Vigencia y uso de la autorización electrónica en 2026

La autorización electrónica que permite viajar sin visa tradicional suele tener una vigencia de hasta dos años, o hasta la fecha de expiración del pasaporte, lo que ocurra primero. Durante ese periodo, el viajero puede realizar múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que cada estancia respete el límite de 90 días y el motivo del viaje sea elegible.

Las autoridades estadounidenses señalan que cada ingreso es evaluado de forma individual y que la autorización puede revocarse si se detecta información incorrecta o cambios en las condiciones del solicitante.

Controles migratorios y revisión al ingresar a Estados Unidos

Aunque el viajero cuente con autorización electrónica aprobada, en 2026 los controles migratorios permanecen vigentes. En los puertos de entrada, los oficiales federales verifican el propósito del viaje, la duración de la estancia y el cumplimiento de los requisitos legales.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene la facultad de negar la entrada si determina que el viajero no cumple con las condiciones del programa o si identifica inconsistencias durante la inspección