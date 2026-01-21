Europa debe ocuparse de Ucrania, "EU está muy lejos": Donald Trump

El presidente Donald Trump habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026.. Foto: AP Foto/Markus Schreiber

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles que los países europeos deben ocuparse de la guerra en Ucrania, apuntando a que su país está "muy lejos" del conflicto y no tiene por qué implicarse en la defensa de Kiev.

"Cuando hablo de la OTAN, me refiero a Europa. Ellos tienen que ocuparse de Ucrania, nosotros no. Estados Unidos está muy lejos", aseguró el líder estadunidense en su intervención en el Foro Mundial Económico que se celebra en Davos, Suiza.

"Nos separa un océano enorme y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", indicó, desentendiéndose de la defensa de Ucrania ante la invasión rusa lanzada por el presidente, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

La OTAN no ha dado nada a EU

Desde el estrado del Foro de Davos, Trump cargó contra los aliados de la OTAN a los que ha acusado de "tratar mal" a Washington y de no aportar nada a cambio de la seguridad que ofrece Estados Unidos, en referencia a Canadá y al continente europeo.

"Quiero decirlo claramente. Y, si se piensa bien, nadie puede rebatirlo. Damos muchísimo y recibimos muy poco a cambio", afirmó el magnate estadunidense, quien señaló que pese a ser "crítico" con la OTAN "durante muchos años" ha "hecho más para ayudar a la OTAN que cualquier otro presidente".

"No tendrían OTAN si yo no me hubiera involucrado durante mi primer mandato", aseguró.

Así las cosas, el líder de Estados Unidos insistió en la falta de reparto de la carga económica en el seno de la OTAN, uno de los caballos de batalla de las sucesivas Administraciones estadunidenses, afirmando que mientras Washington "ha ayudado durante muchos años", a cambio "nunca ha recibido nada, salvo pagar la OTAN".

"Durante muchos años, hasta que llegué yo, pagamos el 100% de la OTAN, porque ellos no pagaban sus facturas", acusó el dirigente estadunidense. "Después de dar a la OTAN y a las naciones europeas billones y billones de dólares en defensa, ellos compran nuestras armas; nosotros fabricamos las mejores armas", indicó, como ejemplo de que las presiones de su Ejecutivo están cambiando las cosas en el seno de la organización militar.

Igualmente destacó la cumbre de La Haya del pasado junio, en la que los líderes aliados firmaron dedicar el 5% del gasto a Defensa en el plazo de una década, pese a la resistencia inicial.

"La OTAN solo debía pagar el 2% del PIB, pero no lo estaban haciendo. La mayoría de los países no pagaban nada (...) Yo puse fin a eso. Dije: eso no es justo", recordó.

Trump reivindicó como un logro personal que los miembros de la OTAN pasaran a dedicar el 5% al gasto militar. "Logré algo que nadie decía que fuera posible".