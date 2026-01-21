Parlamento Europeo paraliza el acuerdo Mercosur

FRANCIA (France24).-Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, los legisladores del Parlamento Europeo se pronunciaron a favor de emprender acciones legales sobre el recién firmado acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Remitir el pacto al máximo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), la máxima corte del bloque, podría retrasar el examen del pacto comercial por parte de los eurodiputados hasta dos años, o incluso sepultar definitivamente el controvertido tratado.

El tribunal deberá pronunciarse sobre su conformidad con los tratados del bloque tras las preocupaciones sobre su legalidad, expresadas por los legisladores que votaron a favor de llevar el acuerdo a la Justicia.

"¡VICTORIA!", exclamó Manon Aubry, eurodiputada del grupo de Izquierda/Verdes/ALE del Parlamento Europeo, celebrando lo que calificó de "un duro golpe a este tratado, destructivo para la agricultura, el clima y la salud".

144 eurodiputados se opusieron específicamente al denominado "mecanismo de equilibrio", que permite a una de las partes firmantes del acuerdo solicitar una compensación si una medida resulta perjudicial.

Según sus detractores, esa medida limita la capacidad de la UE para establecer nuevas normas en materia medioambiental o de salud pública.

Asimismo, los legisladores en contra del acuerdo aseguraron que el pacto no debería entrar en vigor antes de su plena ratificación por todos los Estados miembros de la UE.

Francia, el principal productor agrícola de Europa, buscaba una mayor protección para los agricultores y ha intentado retrasar el pacto, al tiempo que se registraban masivas protestas por parte de trabajadores del agro tanto en este país como en otras ciudades europeas, como Bruselas.

¿Quedarán en vano 25 años de negociaciones?

La Comisión Europea lamentó la decisión de la Eurocámara. Y en una publicación en redes sociales, el canciller alemán, Friedrich Merz, calificó la decisión del Parlamento Europeo de "lamentable".

“Se equivoca al interpretar la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. No más demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, subrayó Merz.

Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo fue firmado el sábado en Paraguay por altos funcionarios de la UE y líderes del bloque sudamericano. Ahora, debe ser ratificado antes de entrar en vigor, lo que parece quedar en el limbo hasta el pronunciamiento de la Justicia.

Y es que el Legislativo no puede votar para aprobar el pacto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, lo que podría llevar meses.

Si bien el poder Ejecutivo de la UE puede aplicar el acuerdo provisionalmente hasta que haya una decisión por parte del Tribunal y de la aprobación parlamentaria, podría resultar políticamente difícil, debido a la oposición de varios Estados miembros de la UE al tratado, incluida Francia. El Parlamento Europeo también conservaría la facultad de anularlo posteriormente.

Está previsto que los líderes de la UE debatan el camino a seguir en una cumbre de emergencia centrada en las relaciones transatlánticas el jueves 22 de enero.

La ratificación se considera prácticamente garantizada en Sudamérica, donde el acuerdo cuenta con un amplio apoyo.

El Mercosur está integrado por las dos mayores economías de la región, Argentina y Brasil, además de Paraguay y Uruguay. Bolivia, el miembro más reciente del bloque, no está incluida en el acuerdo comercial, pero podría unirse en los próximos años. Venezuela ha sido suspendida del bloque y no está incluida en el acuerdo.