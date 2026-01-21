Trump cancela aranceles tras anunciar acuerdo sobre Groenlandia

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que ha establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, en medio del aumento de las tensiones por el territorio autónomo danés debido a las amenazas de anexión del mandatario estadounidense.

"Tras una reunión muy productiva con (...) Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. De concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", declaró el magnate neoyorquino a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, adelantó que, con base en este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y que estaba previsto que entraran en vigor el 1 de febrero.

También indicó que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

Trump, que aseguró que dará más información "a medida que avancen las conversaciones", informó que su vicepresidente, JD Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; y su enviado especial Steve Witkoff; "son los responsables de las negociaciones".

"Ellos me informarán directamente", añadió.

"Based upon a very productive meeting that I have had with the Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and, in fact, the entire Arctic Region. This solution, if consummated, will be a great one for the United States and all NATO Countries."

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, el presidente estadunidense descartó el uso de la fuerza, pero redobló la presión sobre llegar a un acuerdo para adquirir el territorio, alegando que se necesita la propiedad para poder defender la isla.