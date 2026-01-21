Un muerto, cuatro heridos graves y otros 33 afectados por accidente de tren en Barcelona

ESPAÑA (France24).-Cuatro personas han resultado heridas graves y otras 33 han tenido que ser atendidas por los equipos sanitarios en un nuevo accidente de tren en España, esta vez ocurrido en la provincia de Barcelona la noche de este martes, al desplomarse un muro de contención, cuyo conductor ha muerto.

El accidente se ha producido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona, y en una jornada de fuertes lluvias en toda la región de Cataluña, en el noreste de España.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

En declaraciones a los medios, el jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado que el muro de contención ha cedido y se ha desplomado hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caída en los últimos días.

El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados.

En el choque ha muerto el conductor del tren y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de emergencias, cuatro de los cuales han sido evacuados en estado grave a centros sanitarios.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado a la zona 20 ambulancias, que han evacuado a los heridos hasta los hospitales Moisès Broggi, Bellvitge y Vilafranca.

El tren, de la línea R4 de Cercanías, había partido de Sant Vicenç de Calders (Barcelona) en dirección a Barcelona.

Los Bomberos de la Generalitat, que han movilizado a 75 efectivos y a 35 dotaciones, han evacuado ya a todos los pasajeros del tren y han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada en el interior del vagón afectado.