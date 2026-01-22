“Canadá debería estar agradecido”: así reaccionó Trump al discurso de Mark Carney

Donald Trump y Mark Carney en Davos. Foto: @WhiteHouse y @MarkJCarney

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó al primer ministro canadiense, Mark Carney, después del provocador discurso que dio este último en el Foro Económico Mundial de Davos en el que declaró el fin del viejo orden mundial.

Carney “debería estar agradecido”, declaró el magnate, un día después de que el primer ministro criticó a las grandes potencias por usar su poder económico como arma.

“Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones”, dijo Trump durante su participación de este miércoles en el mismo foro de Davos.

Trump at Davos on Canada and Prime Minister Mark Carney, "Canada lives because of the United States"



wtf #TrumpIsUnfitForOffice #25thAmendmentNow pic.twitter.com/8E56N7GqCj — The Good Trouble Show with Matt Ford (@GoodTroubleShow) January 21, 2026

El mandatario estaunidense consideró que Canadá “recibe muchas ventajas” de Estados Unidos y que "deberían estar agradecidos".

El discurso de Carney en Davos, que no mencionó a Trump expresamente, planteó que el mundo "atraviesa una ruptura y no una transición" a nivel económico y político, acusando a las "grandes potencias" de "usar la integración economía como arma" y "los aranceles para sacar ventaja".