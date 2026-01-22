ICE detuvo a niño de 5 años en Minnesota y lo usó como carnada, denuncia funcionaria escolar

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras llegar a su casa después de la escuela, el martes 20 de enero de 2026, en un suburbio de Minneapolis. Foto: Ali Daniels vía AP

MINNEAPOLIS, Minnesota, EU. (AP) — Un niño de 5 años que volvía de preescolar en Minnesota fue trasladado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, indicaron autoridades escolares y el abogado de la familia, convirtiéndose en el cuarto estudiante de su suburbio de Minneapolis en ser detenido por agentes migratorios de Estados Unidos en las últimas semanas.

Varios agentes federales sacaron al pequeño, de nombre Liam Conejo Ramos, de un auto en marcha el martes por la tarde, mientras estaba frente a su casa, señaló el miércoles en una conferencia de prensa la superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik. Posteriormente los agentes le dijeron que llamara a la puerta de su casa para ver si había otras personas adentro, “en esencia usando a un niño de 5 años como carnada”, afirmó.

Stenvik dijo que la familia, que llegó a Estados Unidos en 2024, tiene un proceso de asilo activo y no ha recibido una orden para que salga del país.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años?”, preguntó. “No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que “el ICE no tenía como blanco a un niño”.

Indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaba a cabo una operación para arrestar al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. El hombre huyó a pie, “abandonando a su hijo”, afirmó.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprehendían a Conejo Arias”, según McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos, o que estos sean colocados con una persona de su elección.

Stenvik dijo que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona. Hasta el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no había respondido a un correo electrónico en el que se le preguntaba si Conejo Arias había solicitado mantener a su hijo con él.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, dijo el jueves que Liam y su padre fueron llevados a un centro de detención de inmigración en Dilley, Texas, y que él asume que están detenidos en una celda familiar.

“Estamos explorando nuestras opciones jurídicas para ver si podemos liberarlos, ya sea a través de algunos mecanismos legales o presión moral”, expresó en una conferencia de prensa.

Durante una visita a Minneapolis el jueves, donde se reunió con líderes locales, el vicepresidente JD Vance dijo que escuchó la “terrible historia” sobre Liam, pero que luego se enteró de que el niño sólo fue detenido, no arrestado.

“Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera de frío? ¿No se supone que deben arrestar a un extranjero ilegal en los Estados Unidos de América?”, comentó Vance, e hizo notar que él es padre de un niño de 5 años.

A Vance no se le preguntó por qué los agentes de inmigración supuestamente no dejaron al niño con el otro adulto que vive en la casa y se ofreció a cuidarlo.

Una abogada que visitó el centro de detención de Dilley la semana pasada indicó que las condiciones allí estaban deteriorándose. Leecia Welch, la principal asesora jurídica de Children's Rights —un grupo de defensa infantil—, visitó el lugar como parte de una demanda en curso para garantizar la seguridad de los niños inmigrantes bajo custodia federal.

“Las condiciones eran peores que nunca. El número de niños se había disparado, y un número significativo de niños había estado detenido más de 100 días”, denunció Welch. En diciembre, el gobierno reconoció que unos 400 niños habían enfrentado detenciones prolongadas.

“Casi todos los niños con los que hablamos estaban enfermos, y parecía que se estaba extendiendo una epidemia de enfermedades. Las familias informaron que sus hijos estaban desnutridos, extremadamente enfermos y sufriendo profundamente por la detención prolongada”, agregó Welch.

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas de inmigración emprendidas por agencias encabezadas por el DHS. Greg Bovino, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por las siglas en inglés) que ha sido el rostro de las operaciones en Minneapolis y otras ciudades, dijo que 3 mil “de algunos de los delincuentes más peligrosos” han sido arrestados en Minnesota en las últimas seis semanas.

Julia Decker, directora de políticas del Immigrant Law Center of Minnesota —un organismo sin fines de lucro que proporciona representación jurídica a inmigrantes—, dijo que los activistas no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas.

Liam es el cuarto estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenido por el ICE en las últimas semanas, señaló Stenvik. Un alumno de 17 años fue capturado el martes mientras iba a la escuela, y también han sido detenidos un niño de 10 años y otro de 17, afirmó.

El distrito está compuesto por cinco escuelas y unos 3 mil 400 estudiantes, desde preescolar hasta el 12do grado, según se indica en su sitio web. La mayoría de los alumnos provienen de familias inmigrantes, según Stenvik.

Indicó que han notado una disminución en la asistencia en las últimas dos semanas, incluido un día en que aproximadamente una tercera parte de sus estudiantes no asistieron a la escuela.

Ella Sullivan, la maestra de Liam, dijo que es un niño “amable y cariñoso.”

“Sus compañeros lo extrañan”, apuntó. “Y lo único que quiero es que esté seguro y de regreso aquí”.