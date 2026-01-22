Trump presenta su Junta de Paz en Davos

DAVOS, Suiza (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su "Junta de Paz" para liderar los esfuerzos de mantenimiento del alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás e insistió en que "todos quieren formar parte" de este organismo que podría llegar a rivalizar con Naciones Unidas, a pesar de que muchos aliados de Washington han optado por no participar.

En un discurso en el Foro Económico Mundial, Trump trató de impulsar su proyecto para trazar el futuro de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, que esta semana ha quedado eclipsado primero por sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia, y luego por una dramática renuncia a la propuesta.

"Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo", afirmó Trump. "Creo que podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza".

El acto coincidió con el anuncio de Ali Shaath, jefe del nuevo gobierno tecnocrático en Gaza, de que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. Israel dijo a principios de diciembre que abriría el paso entre Gaza y Egipto, pero aún no lo ha hecho.

La nueva junta se concibió inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego, pero se ha transformado en algo mucho más ambicioso, y el escepticismo sobre su composición y mandato ha llevado a algunos países normalmente cercanos a Washington a rechazarlo.

Trump intentó que las ausencias no arruinaran su fiesta de presentación y señaló que 59 naciones se habían sumado ya a su iniciativa. Dijo a un grupo de líderes mundiales y altos diplomáticos participantes, desde Azerbaiyán a Paraguay o Hungría, que “Ustedes son las personas más poderosas del mundo”.

El presidente estadounidense apuntó de los asistentes que "todos ellos son amigos míos" y señaló que en "la mayoría de los casos" eran "líderes muy populares. En algunos casos, no tan populares. Así son las cosas".

Entre los asistentes estaban el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el enviado especial de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente y un negociador gubernamental clave en el extranjero en varios frentes.

También estuvieron presentes los líderes o altos diplomáticos de varios países, como el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan; el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan; el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. Muchos son aliados de Trump, incluidos el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Indonesia, Prabowo Subianto.

Trump ha mencionado que la junta podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta.

Pero en sus declaraciones al margen del foro que se celebra en los Alpes suizos se mostró más conciliador e indicó que "lo haremos en conjunto con Naciones Unidas", a pesar de haber denigrado al organismo porque, según él, no hizo lo suficiente para calmar algunos conflictos alrededor del mundo.

Rubio señaló durante el evento que algunos líderes de países han apuntado que estudian unirse pero necesitan la aprobación de sus parlamentos, y la Casa Blanca dijo que también ha recibido consultas acerca de la adhesión de parte de naciones que no habían sido invitadas a participar.

¿Por qué algunos países no participan?

Sin embargo, quedan grandes incógnitas por resolver sobre cómo será finalmente la Junta.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que el Kremlin sigue consultando con sus “socios estratégicos” antes de decidir comprometerse. El mandatario tiene previsto recibir el jueves al presidente palestino, Mahmud Abás, para conversaciones en Moscú.

Otros han planteado preguntas acerca de por qué Putin y otros líderes autoritarios han sido invitados a unirse. La secretaria de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que su país no tiene previsto acudir a la ceremonia “porque esto se trata de un tratado legal que plantea cuestiones mucho más amplias”.

“Y también nos preocupa que el presidente Putin sea parte de algo que habla de paz, cuando aún no hemos visto señales de parte de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania”, manifestó en declaraciones a la BBC.

Noruega y Suecia revelaron que no participarán, después de que lo hiciera Francia. Las autoridades francesas subrayaron que, aunque apoyan el plan de paz para Gaza, les preocupa que la junta pudiera buscar reemplazar a la ONU como el principal foro para la resolución de conflictos.

El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, apuntó que “aún no ha llegado el momento de aceptar la invitación”, de acuerdo con la agencia noticiosa STA. Su principal preocupación sería que el mandato de la junta podría ser demasiado amplio y podría socavar el orden internacional basado en la Carta de Naciones Unidas.

Canadá, Rusia, Ucrania, China y el brazo ejecutivo de la Unión Europea tampoco han indicado aún su respuesta a la invitación de Trump. Que el líder estadounidense haya cancelado los elevados aranceles con los que amenazó por Groenlandia podría aliviar la reticencia de algunos aliados, pero la cuestión está aún lejos de resolverse.

El Kremlin dijo que Putin planea discutir su propuesta de dar mil millones de dólares a la Junta de Paz y usarlos para propósitos humanitarios durante sus conversaciones con Abás. Pero señaló que el uso de esos activos requerirá que Estados Unidos tome medidas para desbloquearlos.

La junta surgió de la propuesta de alto el fuego

La idea de la Junta de Paz se expuso por primera vez en el plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump para Gaza, e incluso fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las cartas de invitación a los líderes mundiales antes de Davos indicaron que la labor del panel podría no limitarse al sitiado territorio palestino. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que había aceptado unirse, después de que su oficina había criticado la composición del comité de la junta encargado de supervisar Gaza.

Meses después del inicio del alto el fuego, más de dos millones de palestinos en Gaza continúan sufriendo la crisis humanitaria desatada por más de dos años de guerra. Y la violencia, aunque no al mismo nivel que antes del acuerdo de octubre y de la liberación de los rehenes, continúa.

La clave para que la tregua en Gaza continúe es el desarme de Hamás, algo a lo que el grupo insurgente que controla el enclave desde 2007 se ha negado y que Israel considera no negociable.

Trump dijo el jueves que la guerra en Gaza "realmente está llegando a su fin", al tiempo que admitía que "tenemos pequeños incendios que apagaremos. Pero son pequeños" y que antes habían sido “gigantes, gigantes, incendios masivos”.

Protestas en Irán como telón de fondo

El impulso de Trump por la paz se produce también después de que este mes amenazara con una acción militar contra Irán por su violenta represión a algunas de las mayores protestas callejeras en años, que causó miles de fallecidos.

Por el momento, el líder estadounidense ha señalado que no llevará a cabo nuevos ataques contra la República Islámica después de que, según dijo, recibió garantías de que el gobierno no llevaría a cabo las ejecuciones planeadas de más de 800 manifestantes.

Pero incluso mientras se preparaba para presentar su Junta de Paz, Trump alegó que su postura hacia Teherán —incluyendo los ataques a las instalaciones nucleares iraníes en junio— fue crucial para la consolidación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Irán era el principal patrocinador del grupo insurgente, proporcionándole cientos de millones de dólares en ayuda militar, armas, entrenamiento y apoyo financiero a lo largo de los años.

Reunión con Zelenski

Trump también espera hablar con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien llegó a Davos el jueves por la mañana para una reunión que se espera para después del acto de la Junta de Paz, que tendrá lugar por la mañana.

Pero Trump, quien continúa intentando que Zelenski y Putin acuerden los términos para poner fin a su guerra de casi cuatro años, volvió a mostrar su frustración con ambos el miércoles.

"Creo que ahora están en un punto donde pueden reunirse y llegar a un acuerdo", señaló. "Y si no lo hacen, son estúpidos, eso va para ambos".