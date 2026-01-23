Atacante suicida detonó un chaleco explosivo en una boda en Pakistán; hay 7 muertos y 25 heridos. Foto: AP/Kashif Naveed

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán (AP).- Un atacante suicida detonó el viernes un chaleco explosivo entre los invitados a una ceremonia de boda en el noroeste de Pakistán, matando al menos a siete personas e hiriendo a otras 25, dijo la policía.

El ataque tuvo lugar en el domicilio de Noor Alam Mehsud, líder comunitario progubernamental en Dera Ismail Khan, distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, según informó el jefe de la policía local, Adnan Khan. Khan indicó que los agentes trasladaron a los muertos y heridos a un hospital, donde algunos de los heridos se encontraban en estado crítico.

Testigos dijeron que los invitados estaban asistiendo a la ceremonia, algunos bailando al ritmo de los tambores, cuando el atacante hizo estallar el chaleco.

Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque. Sin embargo, es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes pakistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, que han perpetrado numerosos atentados en el país en los últimos años. Este grupo es independiente de los talibanes afganos, pero está aliado con ellos.

El TTP se ha envalentonado desde que los talibanes afganos retornaron al poder en el vecino Afganistán en 2021, cuando las tropas estadounidenses y de la OTAN abandonaron el país tras 20 años de guerra. Muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder.