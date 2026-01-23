Extienden detención de sospechoso de iniciar incendio forestal que mató a 20 personas en Chile. Foto: AP/Javier Torres

(AP).- Este día, un tribunal chileno ordenó la prisión preventiva de un hombre de 39 años por su presunta participación en uno de los incendios forestales descontrolados que han arrasado el centro y sur de Chile durante casi una semana, dejando al menos 20 muertos.

El hombre fue arrestado el jueves por la noche por su presunta participación en el incendio Trinitarias, el más grande de los aproximadamente quince incendios forestales que han estado fuera de control desde el domingo.

Según la fiscalía, el incendio se inició cuando el hombre utilizaba una estufa de leña en mal estado. Las chispas se propagaron rápidamente al vasto bosque que rodea el Bío Bío, una región a unos 500 kilómetros de Santiago, la capital, que ha sido el epicentro de los incendios, desatando una de las peores emergencias en la historia reciente de Chile.

El Ministerio Público solicitó una ampliación de la detención del imputado porque aún hay algunas investigaciones en curso, entre ellas la búsqueda de más cadáveres en Lirquen, localidad que fue zona cero de la tragedia.

El Juzgado de Garantía de Concepción en el Bío Bío acogió la solicitud de la Fiscalía en el marco de una investigación en curso “por un caso de incendio con resultado de muerte”.

Durante la audiencia, el fiscal Jorge Lorca argumentó que el incendio se propagó por brasas. Los videos proporcionados por una empresa forestal han permitido a los investigadores vincular al sospechoso con los hechos investigados, añadió.

“Inspeccionamos personalmente la viabilidad y distancia de las actuaciones con la Policía de Investigaciones, utilizando un helicóptero institucional”, dijo Lorca a los periodistas a las afueras del juzgado.

Según la decisión del tribunal, los acusados ??deberán permanecer en prisión preventiva hasta el 26 de enero, cuando la Fiscalía presentará formalmente los cargos contra el sospechoso, que aún no se han hecho públicos.

Fue en el Bío Bío donde los incendios azotaron con más fuerza, reduciendo a cenizas varias pequeñas localidades.

Ha dejado un rastro de destrucción y al menos 20 muertos en las ciudades de Penco y Lirquén, epicentro de la tragedia. Otra persona falleció al extenderse los incendios a otras regiones.

El incendio de Trinitarias, del que se acusa al hombre de haberlo provocado, fue el primero de varios focos de incendio en el centro y sur de Chile.

Con el paso de los días, se fusionó con otros dos incendios, creando una enorme barrera de fuego. En total, estos incendios ya han arrasado más de 45 mil hectáreas y han dejado al menos 20 muertos y 305 heridos, según las cifras oficiales más recientes.

Hay alrededor de quince megaincendios activos, reportados también en las regiones de Ñuble y La Araucanía, además del Bío Bío.

Casi 700 personas permanecían en refugios el viernes, mientras que más de 2 mil 300 casas fueron destruidas.

En términos de superficie total quemada, estos incendios ya superan ampliamente lo consumido por el gran incendio de Valparaíso y Viña del Mar de 2024, que arrasó más de 8 mil 500 hectáreas y se cobró 131 vidas.