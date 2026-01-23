La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia y advierte ante coerciones

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete manifestaron su unidad frente a la crisis de las relaciones transatlánticas en la cumbre convocada con urgencia el pasado fin de semana para abordar las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países que mostraron reticencias contra su voluntad de controlar la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.

"Dinamarca y Groenlandia cuentan con el pleno apoyo de la Unión Europea. Solo el Reino de Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una comparecencia ante los medios tras concluir la cumbre que arrancó en la tarde del jueves.

Costa valoró como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles en el Foro de Davos (Suiza) sobre la retirada de su amenaza arancelaria, una medida, que, de salir adelante, "habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos", cerrado el pasado verano.

El político portugués dijo que la UE debe focalizarse ahora en avanzar en la implementación de ese acuerdo, con el objetivo de "estabilizar de forma efectiva las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos".

Costa advirtió, no obstante, de que la Unión Europea "seguirá defendiendo sus intereses y se protegerá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas frente a cualquier forma de coerción".

La UE "tiene el poder y las herramientas para hacerlo y lo hará si y cuando sea necesario", subrayó.

Entre las posibles represalias a las que planeaba recurrir la UE en caso de que Trump aplicara nuevas penalizaciones comerciales a los países que enviaron oficiales de refuerzo a Groenlandia, se encontraban aranceles contra Washington por valor de 93,000 millones de euros e incluso estrenar el instrumento anticoerción de la UE, también conocido como la "bazooka comercial".

Apoyo a Kiev “desde el primer día”

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, subrayaron este viernes que la UE ha apoyado a Ucrania y al pueblo ucraniano "desde el primer día" de la invasión rusa después de las duras críticas de Volodímir Zelenski a la inacción de Europa.

"Nosotros nos centramos en la cuestión principal que es apoyar a los ucranianos para conseguir una paz justa y duradera. Es lo que hemos hecho desde el primer día y seguiremos haciendo", afirmó el portugués en la rueda de prensa posterior a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

En la misma línea, la política alemana destacó que el bloque comunitario "ha apoyado la heroica lucha del pueblo ucraniano durante ya cuatro años" y "las acciones dicen más que las palabras".

La jefa del Ejecutivo comunitario recordó también que la contribución económica del bloque con desembolsos desde el inicio de la guerra de "más de 193.000 millones" de euros, a los que se suma el último paquete de ayudas de 90.000 millones para los próximos dos años, pactado en la cumbre de diciembre del pasado año.

"Sabemos que nunca podremos igualar el sacrificio del pueblo ucraniano pero lo que sí podemos hacer es estar a su lado y las cifras hablan por sí mismas. El compromiso personal de todos nosotros también habla por sí mismo", sentenció.

En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Zelenski cargó duramente contra la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que "nada ha cambiado" en un año y asegurar que a veces se siente como en la película 'El día de la marmota'.

Antes de ser preguntada por estas palabras del mandatario ucraniano, Von der Leyen compartió los avances para acordar con Washintgon y Kiev un plan para la recostrucción del país una vez se pacte un alto el fuego o incluso un plan de paz.

Se trata, explicó, de un "documento único" que reúne la "visión colectiva" de la UE, Ucrania y Estados Unidos para "impulsar la prosperidad" del país que está basado en las necesidades de reconstrucción estimadas por el Banco Mundial y que consta de cinco pilares.

Estos cinco vectores son impulsar de la productividad económica de Ucrania, acelerar su integración en el mercado único con reformas en "sectores claves", aumentar "significativamente" las inversiones, una mejor coordinación de los donantes para atraer capital privado y la adopción de reformas en ámbitos como el estado de Derecho, la lucha contra la corrupción o la modernización de la administración pública.

Este marco de acuerdo para la prosperidad es un paso muy importante y está muy cerca. Estamos preparando el futuro de Ucrania como un país moderno, soberano y libre", apuntó Von der Leyen.

Más inversiones en el Ártico

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, afirmó que la UE "ha invertido de manera insuficiente en el Ártico y en su seguridad", y señaló que está trabajando en intensificar su colaboración en estos ámbitos con Estados Unidos y otros socios.

"Colectivamente, hemos invertido de manera insuficiente en el Ártico y en la seguridad ártica. Por ello, ha llegado el momento de intensificar los esfuerzos y de construir sobre lo que ya logramos hace dos años", dijo la política alemana al término de la reunión.

Recordó que la UE ya ha puesto en marcha iniciativas sobre inversiones adicionales en energía limpia, materias primas críticas y conectividad digital, y dijo que para el próximo presupuesto plurianual de la UE, se ha propuesto duplicar el apoyo financiero a Groenlandia.

"En este momento, estamos trabajando en el fortalecimiento de la relación de la UE con Groenlandia y, como parte de ello, la Comisión presentará próximamente un paquete sustancial de inversiones", afirmó.

"Más allá de la inversión, también tenemos la intención de profundizar la cooperación con Estados Unidos y con todos nuestros socios en el importante ámbito de la seguridad en el Ártico", añadió.

En particular, apuntó a la posibilidad el aumento del gasto en defensa para adquirir capacidades adaptadas al Ártico y reforzar los acuerdos de seguridad y defensa con socios de la región como el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros socios.