Mujer baleada por Patrulla Fronteriza en Oregon es sentenciada por ingresar ilegalmente a EU

Agentes del orden trabajan en el lugar tras informes de que agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a personas en Portland, Oregón, el jueves 8 de enero de 2026. . Foto: AP/Jenny Kane

PORTLAND, Oregón (AP).- Una mujer que recibió un disparo y resultó herida por un agente de la Patrulla Fronteriza durante una reciente parada de inmigración en Portland, Oregón, se declaró culpable el jueves de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y fue sentenciada a un año de libertad condicional.

Yorlenys Zambrano-Contreras compareció por video desde un centro de detención migratoria en Tacoma, Washington, para la audiencia en la corte federal en Portland, según informó The Oregonian/OregonLive. No enfrentará pena de prisión, pero tendrá monitoreo de ubicación y ciertos requisitos de toque de queda nocturno durante su libertad condicional. Podrá permanecer libre de custodia en Oregón gracias a la resolución negociada del caso, informó el medio de comunicación.

El caso se presentó inicialmente en Texas, donde fue acusada de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, pero renunció a su derecho a comparecer allí para ser procesada, informó el medio.

El tiroteo del 8 de enero, un día después de que un agente federal disparara y matara a una conductora en Minneapolis, provocó protestas por las tácticas agresivas de los agentes durante las operaciones de control de inmigración.

El FBI dijo en una presentación judicial que no había encontrado ninguna vigilancia u otro video del tiroteo, en el que un agente de la Patrulla Fronteriza hirió a Zambrano-Contreras y Luis Nino-Moncada mientras estaban en una camioneta en el estacionamiento de un complejo médico.

Según los documentos judiciales, el agente abrió fuego después de que Nino Moncada pusiera la camioneta en reversa y chocara repetidamente contra un vehículo desocupado que agentes de la Patrulla Fronteriza habían alquilado, destrozando sus faros y arrancando el parachoques delantero. La camioneta impactó al agente, quien disparó dos veces por temor a su vida, según los documentos.

Nino-Moncada ha sido acusado formalmente de agresión con agravantes contra un empleado federal y daños a propiedad federal. Se declaró inocente y permanece detenido, con juicio por jurado programado para marzo.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Zambrano-Contreras y Nino-Moncada ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 2023 y 2022, respectivamente, y estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, confirmó que ambos tenían "algunos vínculos" con la pandilla. Dijo que la policía se enteró de ellos durante la investigación de un tiroteo ocurrido en julio, que se cree fue perpetrado por pandilleros, pero no fueron identificados como sospechosos.

Zambrano-Contreras fue arrestada previamente por prostitución, dijo Day, y Nino-Moncada estaba presente cuando se entregó una orden de allanamiento en ese caso.

El jueves, la magistrada estadunidense Stacie Beckerman también ordenó a Zambrano-Contreras no estar en áreas donde ocurre la prostitución, informó Oregonian/OregonLive.