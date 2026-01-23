Noboa provoca burlas por “sancionar” a Colombia con aranceles; lo llaman “Trumpito”

BOGOTÁ (apro).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha generado todo tipo de burlas en su país y en América Latina por su decisión de “imponer” aranceles del 30% a los productos Colombia por una sus desavenencias políticas con el presidente de este país, Gustavo Petro, en una medida que recuerda una similar adoptada contra México el año pasado.

El desplante de Noboa, en una aparente pretensión de usar los aranceles como arma de presión, igual que lo hace el mandatario estadunidense, Donald Trump, ha provocado que sus adversarios políticos, articulistas e internautas lo llamen “Trumpito” y critiquen como “ridícula” y “contraproducente” esa medida que, según economistas, afectará más a Ecuador.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa pidió disculpas a los colombianos en un tuit que ha tenido más de 325 mil reproducciones y en el que comparó a Noboa con un payaso y le puso el sobrenombre de “Trumpito” porque es “una miniatura cómica y mal hecha de Trump”.

El candidato presidencial colombiano, Roy Barreras, señaló que Noboa decidió “jugar a ser Trump versión caricatura”, mientras que en las redes sociales se hicieron virales memes del mandatario ecuatoriano caracterizado con una peluca color naranja, como la del presidente de Estados Unidos.

La decisión de Noboa de imponer aranceles de 30% a los productos colombianos que ingresan a su país fue adoptada la noche del miércoles con el argumento de que Colombia no coopera lo suficiente para trabajar por la seguridad en frontera que comparten los dos países, la cual ha sido desde hace años un corredor de tráfico de cocaína.

El año pasado, Colombia exportó a Ecuador bienes por mil 728 millones de dólares, los cuales son importantes para los productores y consumidores ecuatorianos porque entre ellos figuran energía eléctrica, medicamentos, productos de belleza, azúcar y vehículos que puede ser más costoso importar de otro país.

Colombia respondió a esa medida aplicando un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos y suspendiendo la exportación de energía eléctrica al vecino país, lo que puede incluso provocar apagones como los de hace dos años, en especial cuando se acerque, a mitad de este año, la época de sequía que hace disminuir los embalses de las hidroeléctricas.

Ecuador, el más perjudicado

El economista Víctor Jaramillo señala que Ecuador será el país más perjudicado, pues los aranceles impuestos a los productos colombianos generarán inflación, mientras que la suspensión de las exportaciones de electricidad “va a provocar una crisis energética”.

Ecuador vendió el año pasado a Colombia bienes por 715 millones de dólares.

Para el sociólogo y analista político José Luis Martínez Paz, la “ridícula” medida de Noboa no es sorpresiva si se toma en cuenta que ya hizo lo mismo con México en febrero de año pasado, cuando aplicó a los productos de ese país un arancel del 27% con el argumento de que el comercio bilateral era desfavorable para Ecuador.

“Estas medidas son rabietas de un niño rico habituado a salirse con la suya y vengarse a como dé lugar de quienes él percibe, con razón o sin ella, como adversarios”, señala.

Daniel Noboa es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, el hombre más rico del Ecuador y cuyo conglomerado empresarial tiene activos por unos dos mil millones de dólares.

El exministro ecuatoriano de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, señaló que esas medidas de presión comercial le funcionan a Estados Unidos, que es una potencia, pero no a un país como Ecuador, que tiene una economía mucho más pequeña que la de Colombia y escaso peso geopolítico incluso en el contexto sudamericano.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que su homólogo ecuatoriano está tratando de caerle bien a Trump, de ser su amigo, y le recordó que si la cocaína colombiana ingresa a Ecuador es porque las fuerzas de seguridad del vecino país lo permiten.

El hecho es que Ecuador se ha convertido en un corredor estratégico de la cocaína en los últimos años y vive una crisis de seguridad que el gobierno de Noboa ha sido incapaz de enfrentar de manera eficaz.

El país sudamericano cerró 2025 con nueve mil 216 homicidios, la cifra más alta de su historia y 31% superior a la del año previo.

La tasa de asesinatos, que se ubicó en 50.91 por cada 100 mil habitantes el año pasado, es la más alta de América Latina y duplica a la de países como Colombia y México.

“Noboa ha sido tremendamente ineficaz para combatir el crimen y el país está cada vez más dominado por las bandas del narcotráfico”, afirma Martínez Paz.

Diálogo binacional

Hasta los sectores empresariales han llamado al gobierno de Noboa a dialogar con Colombia y a evitar caer en una guerra comercial con ese país porque los costos serían muy altos para el sector productivo, los consumidores y la economía.

La cancillería colombiana también llamó al diálogo y su contraparte ecuatoriana aceptó, lo que dará lugar a una reunión binacional a nivel ministerial para tratar de resolver la crisis que, según Martínez Paz, fue “provocada por los caprichos de un presidente acostumbrado desde niño a hacer pataletas”.

Martínez Paz señala que el trasfondo de esta situación es político ya que un día antes del anuncio de los aranceles, Petro había subido a su cuenta de X una foto del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien está encarcelado en Ecuador por supuestos delitos de corrupción, y un comentario en la que lo considera preso político y pide su liberación.

"Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe (ser) liberado", escribió Petro arriba de una foto de Glas en una audiencia virtual desde la cárcel donde el exvicepresidente está recluido.

En 2024, Glas se encontraba refugiado en la Embajada de México en Quito y Noboa ordenó a la policía allanar la sede diplomática para apresarlo, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.

El año pasado, Petro concedió la ciudadanía colombiana a Glas y pidió a Noboa liberarlo.

El profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador, Franklin Ramírez, no descarta que Noboa busque un “golpe de efecto” para distraer la atención de los problemas de inseguridad y de corrupción que enfrenta su gobierno.