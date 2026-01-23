Venezuela acusa a EU de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas"

MADRID (EUROPA PRESS).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este viernes al Gobierno de Estados Unidos de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas" a raíz del ataque perpetrado a principios de enero y que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, además de más de decenas de fallecidos.

Así, aseguró que el país "fue víctima de un bombardeo sistemático" el pasado 3 de enero, el cual fue perpetrado por el país norteamericano "con la ayuda de la Inteligencia Artificial del más alto nivel visto nunca en todo el planeta", según el diario venezolano 'El Universal'.

"El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) admitió que habían utilizado armas que nunca se han usado en campos de batalla, que nadie tenía en el mundo. Esa tecnología la usaron contra el pueblo venezolano el 3 de enero de 2026", aseguró.

En este sentido, recalcó que se trataba de una prueba propia de un "laboratorio de armas" en el marco de "una agresión que todos conocemos y que ha tenido consecuencias" para Venezuela, al tiempo que ha subrayado la importancia de poner en marcha medidas que permitan reforzar al Ejército venezolano para defenderse ante este tipo de escenarios.

El propio Trump aseguró el miércoles durante el Foro Económico Mundial --también llamado Foro de Davos-- que Estados Unidos posee armas avanzadas que no son conocidas públicamente y que usó armas "sin precedentes" en su operación en Venezuela. "Hace dos semanas se usaron armas sin precedentes en Venezuela. Todo era un caos, no podían responder", recalcó entonces.