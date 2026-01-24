Irán advierte "respuesta letal" si EU ataca y anuncia nuevas ejecuciones

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- En medio de las tensiones entre Teherán y Washington, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo este sábado que, aunque "Trump habla mucho", debe estar seguro "de que recibirá su respuesta en el campo".

Mientras, Esmail Kowsari, exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, apuntó a las bases estadunidenses en Medio Oriente como objetivo de una eventual respuesta iraní.

"Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadunidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, aseguró el exmilitar y ahora parlamentario, de acuerdo a información de la agencia Fars.

En la noche del viernes 23 de enero, un alto funcionario iraní, citado por Reuters y que habló bajo condición de anonimato, lanzó una dura advertencia: "Esta vez trataremos cualquier ataque —limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético, como sea que lo llamen— como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la forma más dura posible para resolver esto", afirmó la fuente.

La advertencia se produjo justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que su país tiene "una armada" que se dirige hacia Irán, pero que esperaba no tener que usarla.

"Esta escalada militar, esperamos que no tenga como objetivo una confrontación real, pero nuestras fuerzas armadas están preparadas para el peor escenario posible. Por eso, todo está en alerta máxima en Irán", dijo la fuente anónima.

El Ejército de Estados Unidos ha enviado periódicamente tropas a Medio Oriente en momentos de tensión regional, en su mayoría de manera defensiva. Sin embargo, en 2025, las fuerzas estadunidenses realizaron una importante concentración de tropas antes de atacar el 22 de junio de 2025 el programa nuclear iraní en la Operación Martillo de Medianoche.

"Un país bajo constante amenaza militar de Estados Unidos no tiene otra opción que garantizar que todo lo que esté a su disposición pueda usarse para contraatacar y, si es posible, restablecer el equilibrio contra cualquiera que se atreva a atacar a Irán", agregó el funcionario iraní.

Irán anuncia nuevas ejecuciones en medio del repunte de la pena de muerte

También este sábado, la República Islámica anunció la ejecución de dos reos presuntamente vinculados al Estado Islámico (EI) y condenados por cometer un atentado con bomba contra un autobús en el que murió una niña en 2023.

"La sentencia de pena de muerte de dos operativos del EI responsables de atacar con bomba el autobús de peregrinos de Karbala en el que murió una niña se ha llevado a cabo", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

La información de ese servicio informativo indica que el atentado fue contra un autobús que transportaba peregrinos desde la capital, Teherán, a la provincia de Ilam, fronteriza con Irak, donde tenían previsto continuar hasta Karbala, una ciudad santa para los musulmanes chiitas.

Esta ejecución se suma a las cifras que sitúan a Irán como uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo. Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las autoridades iraníes ejecutaron al menos 841 personas desde principios de año hasta finales de agosto de 2025, lo que representa un promedio de cuatro ejecuciones diarias.

El sistema legal iraní, basado en la sharia y en un conjunto de textos legislativos aprobados por el Majlis (Parlamento), permite la aplicación de la pena capital para una amplia gama de delitos que incluyen asesinato, narcotráfico, espionaje, actos considerados como "enemistad con Dios" y amenazas a la seguridad nacional.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política en Irán, especialmente tras las protestas "Mujer, Vida, Libertad" de 2022, iniciadas tras la muerte de Jina Mahsa Amini, el 16 de septiembre de 2022, bajo custodia policial y donde al menos 11 manifestantes fueron ejecutados.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha exhortado reiteradamente a Teherán a establecer una moratoria inmediata sobre las ejecuciones, aunque el régimen iraní defiende estas prácticas como parte de su marco legal soberano.

El gobierno de Estados Unidos afirmó la semana pasada que Irán había suspendido aproximadamente 800 ejecuciones de manifestantes tras las advertencias del presidente Donald Trump sobre "graves consecuencias" si continuaba la represión violenta.

Sin embargo, el fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, rechazó categóricamente esta información, calificándola de completamente falsa y negando la existencia de tal cifra.

Este intercambio se produce en medio de una crisis humanitaria en Irán, donde las protestas masivas iniciadas a finales de diciembre de 2025 como reacción a la creciente crisis económica del país y que han dejado miles de muertos según diversas fuentes.

A pesar de que hay diferencias en el recuento de víctimas mortales, un funcionario iraní citado por Reuters sostiene que por lo menos 5 mil personas perdieron la vida durante las protestas, mientras que la cifra oficial del país es de 3 mil 177.

Con información de Reuters, EFE y medios locales.