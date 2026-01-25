Acuerdo de seguridad de EU para Ucrania está "100 por ciento listo" para ser firmado, afirma Zelenskyy. Foto: AP/Mindaugas Kulbis

(AP).- Este día el presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que un documento de garantías de seguridad estadounidense para Ucrania está "100% listo" después de dos días de conversaciones en las que participaron representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

En declaraciones a los periodistas en Vilnius durante una visita a Lituania, Zelenskyy dijo que Ucrania está esperando que sus socios establezcan una fecha de firma, después de lo cual el documento pasaría al Congreso de Estados Unidos y al parlamento ucraniano para su ratificación.

Zelenskyy también enfatizó el impulso de Ucrania para unirse a la Unión Europea en 2027, calificándolo de “garantía de seguridad económica”.

El líder ucraniano describió las conversaciones en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, como probablemente el primer formato trilateral en mucho tiempo, que incluyó no solo a diplomáticos, sino también a representantes militares de las tres partes. Las conversaciones, que comenzaron el viernes y continuaron el sábado, fueron las más recientes con el objetivo de poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, que ya lleva casi cuatro años.

Zelenskyy reconoció diferencias fundamentales entre las posiciones ucraniana y rusa, reafirmando las cuestiones territoriales como el principal punto de conflicto.

“Nuestra posición respecto a nuestro territorio —la integridad territorial de Ucrania— debe ser respetada”, afirmó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, discutió un acuerdo sobre Ucrania con los enviados del presidente estadunidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante unas conversaciones maratonianas el jueves por la noche. El Kremlin insistió en que, para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las zonas del este que Rusia se anexionó ilegalmente, pero que aún no ha conquistado por completo.

Zelenskyy dijo que Estados Unidos está tratando de encontrar un compromiso, pero que “todas las partes deben estar listas para el compromiso”.

Los negociadores regresarán a los Emiratos Árabes Unidos el 1 de febrero para la siguiente ronda de conversaciones, según un funcionario estadunidense. Las recientes conversaciones abarcaron una amplia gama de asuntos militares y económicos, e incluyeron la posibilidad de un alto el fuego antes de un acuerdo, añadió el funcionario. Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el marco definitivo para la supervisión y operación de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, ocupada por Rusia y la más grande de Europa.