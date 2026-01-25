Protestan en centro de detención que alberga a niño de 5 años y a su padre detenidos en Minnesota. Foto: AP/Brendan Bazán

(AP).- Decenas de familias inmigrantes protestaron el sábado detrás de las vallas de un centro de detención de Texas a donde un niño ecuatoriano de 5 años y su padre fueron enviados esta semana después de ser detenidos en Minnesota.

Fotografías aéreas tomadas por The Associated Press mostraron a niños y padres en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas vestidos con chaquetas y suéteres, algunos de ellos sosteniendo carteles que incluían "Libertad para los niños".

También se podía escuchar a las familias afuera coreando “¡Libertad!” o “¡Déjennos ir!”, dijo Eric Lee, un abogado de inmigración que estaba allí para visitar a un cliente en las instalaciones en la ciudad de Dilley.

“El mensaje que queremos transmitir es que nos traten con dignidad y conforme a la ley. Somos inmigrantes con hijos, no delincuentes”, declaró María Alejandra Montoya Sánchez, de 31 años, a AP en una entrevista telefónica desde el centro después de la manifestación. Ella y su hija de 9 años han estado recluidas en Dilley desde octubre.

La detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, en Minnesota el martes se convirtió en otro foco de controversia sobre las divisiones en Estados Unidos en materia de inmigración bajo la administración Trump. Las versiones ofrecidas por funcionarios del gobierno, el abogado de la familia y los vecinos son contradictorias sobre si los padres tuvieron la oportunidad adecuada de dejar al niño con otra persona.

Más temprano el sábado en Minneapolis, un oficial federal de inmigración disparó y mató a un hombre, atrayendo a cientos de manifestantes a las frías calles y aumentando las tensiones en una ciudad ya sacudida por otro tiroteo fatal semanas antes.

Montoya Sánchez dijo que vio al padre y al hijo afuera durante unos minutos durante la protesta. Marc Prokosch, abogado de la familia, no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios inmediatamente el sábado.

Montoya Sánchez afirmó que la protesta fue organizada internamente por las familias, agotadas por la prolongada detención y las condiciones que, según los defensores, incluyen comida con parásitos, enfermedades constantes y acceso médico insuficiente. Lee comentó que posteriormente sus clientes, desde el interior, le dijeron que la manifestación estaba relacionada con el caso de Liam Conejo Ramos.

Lee, un abogado de Michigan, dijo que estaba en la sala de espera para una visita programada de un cliente cuando los guardias entraron y ordenaron a todos que salieran.

“El hecho de que los niños y sus padres se arriesguen a sufrir represalias en estas condiciones para hablar es un testimonio tanto de lo valientes que son como de lo pésimas que son las condiciones de este lugar”, dijo.

Cientos de niños han sido retenidos en las instalaciones más allá del límite establecido por el tribunal, según un informe presentado en diciembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en una demanda federal en curso.