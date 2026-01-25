Trump aseguró que EU usó arma secreta para inutilizar equipo venezolano en redada contra Maduro

Trump asegura que EU usó arma secreta para inutilizar equipo venezolano en redada contra Maduro. Foto: AP/Evan Vucci

WASHINGTON (AP).- El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos utilizó un arma secreta a la que llamó "El Desconcertador" para inutilizar equipos venezolanos cuando capturó a Nicolás Maduro. Trump también reiteró su amenaza de lanzar ataques militares terrestres contra los cárteles de la droga, incluso en México.

Trump hizo estos comentarios en una entrevista el viernes con el New York Post.

El presidente republicano comentaba sobre informes de que Estados Unidos tenía un arma de energía pulsada y dijo: “El Descombobulador. No tengo permitido hablar de ello”.

Dijo que el arma hacía que el equipo venezolano “no funcionara”.

“Nunca despegaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno”, dijo Trump en la entrevista. “Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”.

Trump había dicho previamente al describir la redada en el complejo de Maduro que Estados Unidos había apagado “casi todas las luces en Caracas”, pero no detalló cómo lograron eso.

El presidente también indicó que Estados Unidos continuará su campaña de ataques militares y podría extenderla desde América del Sur a América del Norte mientras la administración intenta atacar a los cárteles de la droga.

“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos”, dijo Trump. “Vamos a atacar a los cárteles”.

Cuando se le preguntó si los ataques podrían ocurrir en Centroamérica o México, Trump dijo: "Podría ser en cualquier lugar".

Estados Unidos llevó a cabo el viernes un ataque contra un supuesto barco narcotraficante en el Océano Pacífico oriental, la primera acción de este tipo desde la captura de Maduro.

Se conocen al menos 36 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre que han matado al menos a 117 personas.

Trump dijo que Estados Unidos retiró el petróleo de siete petroleros vinculados a Venezuela que había confiscado, pero no reveló dónde están los barcos ahora.

"No tengo permitido decírselo", dijo Trump. "Pero, digámoslo así: no tienen petróleo. Nosotros nos quedamos con el petróleo".

Durante la entrevista, el presidente también dijo que aún estaba tratando de decidir dónde colgar el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó el premio a principios de este mes. El premio estaba apoyado contra una estatua en el Despacho Oval.

Trump también dijo al periódico que el marco de un acuerdo de seguridad en el Ártico que alcanzó con el jefe de la OTAN, Mark Ruttte, daría a Estados Unidos la propiedad de la tierra donde se encuentran las bases estadounidenses.

"Tendremos todo lo que queremos", dijo Trump. "Tenemos conversaciones interesantes en marcha".

Gran parte del posible acuerdo sigue sin estar claro. Los líderes de Dinamarca y Groenlandia han declarado que la soberanía de la isla no es negociable, y un portavoz de la OTAN afirmó que Rutte, en sus conversaciones con Trump, no propuso ningún tipo de compromiso con la soberanía.

El presidente dijo que no iría al Super Bowl y calificó de "pésima decisión" que Bad Bunny y Green Day actuaran en el partido. Asistió al Super Bowl del año pasado en Nueva Orleans.