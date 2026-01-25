Video contradice versión oficial; Alex Pretti grababa con su celular cuando agente federal le disparó

Videos contradice versión oficial; Alex Pretti grababa con su celular cuando agente federal le disparó. Foto: Captura de video

(AP).- Rápidamente surgieron videos que mostraban el tiroteo mortal de un manifestante de Minneapolis a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, un caso ampliamente denunciado como un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales sin la capacitación necesaria. El gobierno afirma que se trató de un hombre armado que provocó la violencia.

Associated Press revisó varios videos de transeúntes que muestran a un agente de la Patrulla Fronteriza disparando y matando a Alex Pretti, de 37 años, tras un forcejeo de aproximadamente 30 segundos alrededor de las 9 a. m. del sábado. Los videos parecen contradecir las declaraciones de la administración Trump, que afirmó que los disparos se realizaron "defensivamente" contra Pretti mientras este se acercaba a ellos con un arma.

En los videos, se ve a Pretti solo con un teléfono en la mano. Ninguna de las imágenes parece mostrarlo con un arma. Durante el forcejeo, los agentes descubrieron que portaba una pistola semiautomática de 9 mm y abrieron fuego con varios disparos. Pretti tenía licencia para portar armas ocultas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien afirmó ver uno de los videos, señaló observar a "más de seis agentes enmascarados golpeando a uno de nuestros electores, disparándole hasta la muerte". Frey afirmó que Minneapolis y St. Paul están siendo "invadidas" por la mayor ofensiva migratoria del gobierno , denominada Operación Metro Surge.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Pretti atacó a agentes, y el comandante de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas, Gregory Bovino, afirmó que Pretti quería "causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden". En publicaciones en X, el subjefe de gabinete del presidente Donald Trump, Stephen Miller, calificó a Pretti de "asesina en potencia".

Fue el segundo tiroteo mortal en Minneapolis perpetrado por las autoridades federales de inmigración este mes. El primero, el 7 de enero, involucró a Renee Good. El incidente también fue grabado en video y generó una división similar entre líderes políticos.

El tiroteo ocurrió cuando los agentes perseguían a un hombre que se encontraba en el país sin autorización y era buscado por agresión doméstica, dijo Bovino. Los manifestantes intentaban interrumpir estas operaciones rutinariamente, haciendo sonar silbatos agudos, tocando bocinas y gritando a los agentes.

Entre ellos estaba Pretti. En un momento dado, en un video obtenido por AP, Pretti aparece de pie en la calle, sosteniendo su teléfono. Se encuentra cara a cara con un agente con chaleco táctico, quien le pone la mano encima y lo empuja hacia la acera.

Pretti está hablando con el oficial, aunque no está claro qué está diciendo.

El video muestra a manifestantes entrando y saliendo de la calle mientras los agentes insisten en mantenerlos a raya. Un manifestante es esposado. Algunos agentes portan botes de gas pimienta.

Pretti aparece de nuevo cuando el video muestra a un agente con equipo táctico empujando a un manifestante. El manifestante, que lleva una falda sobre medias negras y sostiene una botella de agua, intenta alcanzar a Pretti.

El mismo oficial empuja a Pretti en el pecho, lo que hace que Pretti y el otro manifestante se tambaleen hacia atrás.

Un video diferente muestra a Pretti avanzando hacia otro manifestante, quien cae al suelo tras ser empujado por el mismo agente. Pretti se interpone entre el manifestante y el agente, extendiendo los brazos hacia él.

El agente lanza gas pimienta, y Pretti levanta la mano y gira la cara. El agente agarra la mano de Pretti para llevársela a la espalda, vuelve a lanzar el gas pimienta y luego lo empuja.

Segundos después, al menos media docena de agentes federales rodean a Pretti, quien es derribado al suelo y golpeado varias veces. Varios agentes intentan ponerle los brazos a la espalda, pero Pretti forcejea.

Los videos muestran a un oficial, que está sobre el enfrentamiento con su mano derecha sobre la espalda de Pretti, alejándose del grupo con lo que parece ser un arma en su mano derecha justo antes del primer disparo.

Alguien grita "¡pistola, pistola!". No está claro si se refiere al arma que, según las autoridades, tenía Pretti.

Y entonces se oye el primer disparo.

ALEX FOI EXECUTADO!



Alex J. Pretti tinha 37 anos.

Cidadão dos EUA, sem antecedentes, trabalhava no Department of Veterans Affairs, cuidando de veteranos. Dono legal de armas, protestava contra o ICE.

Foi morto a tiros na rua por se opor a Donald Trump.https://t.co/jMIXSwQBdI — Fabi Abunasser (@fabsdefabi2) January 24, 2026

Los videos no muestran claramente quién disparó primero. En un video, segundos antes del primer disparo, un agente busca su cinturón y parece desenfundar su arma. Se ve a ese mismo agente apuntando a Pretti por la espalda mientras suenan tres disparos más. Pretti se desploma al suelo. Los videos muestran a los agentes retrocediendo, algunos con las armas desenfundadas. Se disparan más tiros.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Pretti recibió un disparo tras acercarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza con un arma. Las autoridades no especificaron si Pretti blandió el arma o la mantuvo oculta.

Un comunicado de la agencia dijo que los oficiales dispararon "tiros defensivos" después de que Pretti "se resistió violentamente" a los oficiales que intentaron desarmarlo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su consternación por la caracterización.

“He visto los videos desde varios ángulos y son repugnantes”, dijo.

Trump intervino en redes sociales criticando duramente a Walz y Frey. Compartió imágenes del arma que, según funcionarios de inmigración, le fue recuperada a Pretti y preguntó: "¿Qué es todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?".