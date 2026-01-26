Cuba enfrentaría más apagones sin la ayuda de Pemex; la petrolera cancela envíos de enero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si Petróleos Mexicanos (Pemex) deja de enviar crudo a Cuba, los apagones en la isla podrían agravarse en cuestión de días.

De acuerdo con Bloomberg, Pemex suspendió sus planes para enviar el cargamento de crudo a Cuba durante este enero.

Según reportó la agencia de noticias financieras este 26 de enero, los cargamentos programados fueron retirados del calendario de la petrolera, esto “de acuerdo con documentos que revisó”.

Previamente, durante el fin de semana, Reuters informó que el gobierno mexicano ya estaba revisando la situación de los envíos energéticos a la isla, luego de los comentarios del presidente Donald Trump, quien advirtió que se cancelarían los apoyos de petróleo a Cuba, país gobernado por Miguel Díaz-Canel.

La revisión ocurre, además, después de que el medio británico Financial Times informara que México desplazó a Venezuela como uno de los principales proveedores de crudo para la isla, un dato que colocó a la política energética mexicana bajo el reflector internacional.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los envíos se trataban de una cuestión “humanitaria”.

De acuerdo con una revisión realizada por Proceso, a partir de la balanza comercial del Banco de México (Banxico), entre enero y octubre de 2025, ya en plena administración de Sheinbaum, los envíos de petróleo crudo a Cuba registraron un crecimiento anual de 121 por ciento.

En los primeros diez meses de 2025, el valor del crudo enviado por México a la isla ascendió a 543 millones de dólares.

En contraste, durante el mismo periodo de 2024, un año de transición política marcado por el cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, los envíos sumaron 245 millones de dólares.

La propia petrolera mexicana reconoce su participación directa en este esquema. En el documento FORM 6-K enviado por Pemex a la Securities and Exchange Commission (SEC), se admite que desde julio de 2023 su filial Gasolinas Bienestar participa activamente en el suministro energético a Cuba.

De acuerdo con el documento, Gasolinas Bienestar “adquiere crudo y productos petrolíferos de ciertas afiliadas para su exportación a la República de Cuba”.

“En los nueve meses concluidos el 30 de septiembre de 2025, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., exportó 17.2 mil barriles diarios de crudo y dos mil barriles diarios de productos petrolíferos, por un monto agregado de 7.9 mil millones de pesos”, se lee en el informe presentado ante la SEC.

Estas ventas representaron 3.3% del total de las exportaciones de crudo de Pemex y 1.8% del total de las exportaciones de productos petrolíferos, respectivamente.

Sin energía

Según análisis de firmas especializadas como Kpler, en 2026 las reservas de combustible de la Isla alcanzan apenas para cuatro días de consumo normal.

Los cálculos apuntan a que los depósitos cuentan con alrededor de 360 mil barriles, un volumen extraordinariamente bajo que ha obligado al gobierno cubano a profundizar racionamientos severos y a operar el sistema eléctrico en condiciones de emergencia permanente.

“Los apagones se han vuelto récord y afectan hasta al 62% del territorio nacional de forma simultánea, con cortes de electricidad que superan las 20 horas diarias en varias regiones del país”, explicó a Proceso, el analista energético Ramsés Pech.

En tanto, la propia Unión Eléctrica de Cuba (UNE), entidad encargada de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en todo el territorio nacional, ha reconocido la magnitud del problema.

“En el día de ayer (25 de enero) se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2005 MW a las 18:20 horas, superior a lo pronosticado por demanda superior y por estar fuera de línea las unidades 3 y 6 de la CTE Rente”, se lee en un comunicado oficial.