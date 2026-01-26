Hermanos empresarios están acusados de tráfico sexual en Nueva York

Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — Los hermanos operaban en el brillo y glamour de los Hamptons y South Beach. Dos de ellos eran corredores de bienes raíces de alto nivel apodados "The A Team". El tercero fue a la escuela de derecho y dirigía la empresa de seguridad privada de su familia, que atiende a jefes de Estado y a los ricos y famosos.

Frecuentaban clubes nocturnos, navegaban en yates y volaban en jets privados. Uno vivía junto a celebridades y magnates corporativos en la Fila de los Multimillonarios de Manhattan. Los otros tenían mansiones frente al mar en Miami.

Pero detrás de su fachada lujosa y peripatética, los fiscales dicen que Tal, Oren y Alon Alexander eran depredadores que agredieron sexualmente, traficaron y violaron a docenas de mujeres desde 2008 hasta 2021, a menudo después de incapacitarlas con drogas y, a veces, grabando sus crímenes en video.

Los hermanos conocían víctimas en clubes nocturnos, fiestas y aplicaciones de citas, y reclutaban a otras para viajes a lugares lujosos, pagando sus vuelos y alojamiento en hoteles de alta gama o alquileres vacacionales de lujo antes de drogarlas y violarlas, según fiscales. En total, docenas de mujeres los han acusado de mala conducta.

Ahora, los hermanos —Tal, de 39 años, y los gemelos Alon y Oren, de 38— enfrentan un ajuste de cuentas que los fiscales dicen se gestó durante más de una década: un juicio por tráfico sexual que podría llevarlos a prisión por el resto de sus vidas.

Las declaraciones de apertura están programadas para el martes en un tribunal federal en Manhattan, después de que se retrasaran un día debido a la fuerte nevada del fin de semana en Nueva York.

Oren y Tal Alexander, los corredores de bienes raíces que se especializaban en propiedades de alto nivel en Miami, Nueva York y Los Ángeles, se han declarado inocentes, junto con su hermano Alon, quien se graduó de la New York Law School antes de asumir su puesto en la empresa de seguridad.

Los tres han estado detenidos sin fianza desde sus arrestos en diciembre de 2024. Fueron acusados meses después de que varias mujeres presentaran demandas alegando conducta sexual inapropiada.

Un portavoz de los Hermanos Alexander declaró que "niegan categóricamente que alguien haya sido drogado, agredido o coaccionado, y el gobierno no ha presentado ninguna evidencia física, registros médicos, quejas contemporáneas o pruebas objetivas para establecer esas afirmaciones".

"Este caso destaca una preocupación más amplia sobre cómo se está aplicando el estatuto federal de tráfico sexual", indicó el portavoz, Juda Engelmayer. "El Congreso promulgó esa ley para abordar la fuerza, la coerción y la explotación; no para criminalizar retroactivamente las relaciones consensuales entre adultos a través de inferencias o narrativas".

"Como la defensa ha dicho consistentemente, acusaciones no son pruebas", agregó Engelmayer.

Los abogados de los hermanos han prometido mostrar al jurado de seis hombres y seis mujeres que los fiscales han mal interpretado encuentros románticos y sexuales inocentes, retratándolos como actividad criminal a través de una hábil abogacía.

El abogado de Oren Alexander, Marc Agnifilo, ha dicho que la defensa planea demostrar que los testigos han mentido al gobierno y que su testimonio no puede ser confiable.

La jueza Valerie E. Caproni, quien presidirá el juicio, ha rechazado las solicitudes de la defensa para desestimar los cargos o enviar el caso a un tribunal estatal. Los abogados de los Alexander sostienen que las acusaciones se asemejan más a denuncias sobre violaciones en citas románticas, que por lo general se procesan en tribunales estatales, pero Caproni no estuvo de acuerdo.

"Eso representa mal la naturaleza de los cargos", escribió la jueza.

Agnifilo ha dicho que el jurado escuchará evidencia de sexo grupal, tríos y promiscuidad. Durante la selección del jurado la semana pasada, se hicieron preguntas a los posibles jurados relacionadas con la actividad sexual y los delitos sexuales.

"El caso trata sobre sexo y sexualidad", señaló Agnifilo, quien representó a Sean "Diddy" Combs el año pasado cuando el magnate del hip-hop fue absuelto de cargos de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, pero condenado por cargos menores relacionados con la prostitución.

En documentos judiciales, los abogados de los hermanos Alexander escribieron que entre los acusadores hay evidencia "que socava casi todos los aspectos de las narrativas de las presuntas víctimas".

Los fiscales han dicho que su evidencia mostrará que los hermanos "han actuado con aparente impunidad, violando a mujeres por la fuerza siempre que querían hacerlo".