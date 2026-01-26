Inicia juicio contra exsenador francés acusado de drogar y agredir sexualmente a legisladora

PARÍS (AP).- Hace más de un año, Francia se vio conmocionada por un impactante caso en el que decenas de hombres fueron acusados ??de violar a una mujer drogada, Gisèle Pelicot, con la ayuda de su esposo. El país aún lidia con la prevalencia de la agresión sexual facilitada por drogas, mientras que un exsenador es sometido a juicio, acusado de introducir MDMA en la bebida de una colega legisladora para abusar de ella.

Joël Guerriau, de 68 años, está acusado de poner la droga MDMA, conocida como éxtasis, en una copa de champán que le sirvió a la diputada Sandrine Josso en noviembre de 2023. Admitió haberle servido una bebida mezclada con MDMA, pero dice que fue un accidente.

Josso, de 50 años, desde entonces ha hablado abiertamente sobre el caso y ayudó a dirigir una investigación parlamentaria sobre delitos relacionados con las drogas.

El juicio de dos días que comenzó el lunes se hace eco del histórico caso de drogadicción y violación que conmovió a Francia y convirtió a Gisèle Pelicot en un ícono mundial de la lucha contra la violencia sexual.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso que atrajo la atención nacional hacia las agresiones facilitadas por drogas en Francia.

Guerriau acusado de adulterar bebidas con MDMA

Guerriau está acusado de uso y posesión de drogas y de administrar secretamente una sustancia que altera el discernimiento para cometer una violación o agresión sexual.

Según Josso, parlamentario centrista, el senador de centroderecha la invitó a su apartamento en París para lo que ella creía que sería una celebración de reelección. Josso conocía a Guerriau desde hacía años y lo consideraba un amigo.

Josso dijo que empezó a sentirse mal rápidamente después de beber champán, con palpitaciones y temblores en el cuerpo.

Salió, tomó un taxi y se dirigió a un hospital, donde en un análisis de sangre se encontró una cantidad sustancial de MDMA, mucho más alta que el nivel típico del uso recreativo.

Josso se ausentó por razones médicas y psicológicas. Dos meses después, al regresar a la Asamblea Nacional, describió la escena.

“Fui a casa de un amigo para celebrar su reelección. Salí aterrorizada”, declaró a los legisladores. “Encontré a un agresor. Entonces me di cuenta de que me habían drogado sin saberlo. Eso es lo que llamamos agresión facilitada por drogas”, añadió.

Guerriau insistió en que no tenía intención de drogar a Josso ni de agredirla.

Exsenador niega intenciones de narcotráfico con legislador

Guerriau dijo al tribunal el lunes que cometió un error “muy grave” que le llevó a servirle a Josso una bebida con droga.

“Siento mucha pena por Sandrine, es algo que nunca quise… Espero que algún día me perdone”, dijo.

Guerriau dijo que obtuvo el MDMA de otro senador, a quien se negó a nombrar, para ayudarlo ya que sufría de depresión y ansiedad.

Dijo que puso un poco del polvo blanco en un vaso que era para él, pero no lo tomó. Al día siguiente, le ofreció el vaso a Josso por error.

“Todo pasó muy, muy rápido. No pensé en ello”, dijo, insistiendo en que solo se dio cuenta más tarde de lo sucedido. Reconoció su “ignorancia” sobre el MDMA y su “estupidez”.

Guerriau permaneció en el Senado durante casi dos años tras ser acusado, a pesar de la presión política para que renunciara. Renunció en octubre, presentando la decisión como una decisión política sin relación con el proceso judicial.

Cuando el juicio comenzó en una sala repleta de periodistas y público en general, Josso parecía estresado y entristecido durante la lectura por parte del juez presidente de las conclusiones de la investigación.

La investigación mostró que Guerriau buscó información en línea centrándose en el uso de drogas, incluido el éxtasis, en relación con la violación, aproximadamente un mes antes del incidente.

Se espera que se emita un veredicto en una fecha posterior.

El caso se hace eco del histórico juicio Pelicot

Menos de un año después de que estallara el caso de la senadora, Francia fue sacudida por el caso de Gisèle Pelicot, que puso la atención mundial sobre el abuso sexual facilitado por drogas.

El exmarido de Pelicot y otros 50 hombres fueron condenados por agredirla sexualmente mientras estaba bajo sumisión química entre 2011 y 2020.

El desgarrador y sin precedentes juicio expuso cómo la pornografía, las salas de chat y la indiferencia de los hombres hacia el consentimiento (o su vaga comprensión del mismo) están alimentando la cultura de la violación .

Sin embargo, incluso después del juicio a Pelicot, Francia apenas está empezando a afrontar este tipo de crímenes.

Drogar a una persona para cometer una violación o agresión sexual se castiga con hasta cinco años de prisión, en comparación con la pena máxima de 10 años por posesión de drogas.

Josso se convirtió en una figura importante en la lucha de Francia contra las agresiones sexuales relacionadas con las drogas, uniéndose a una asociación creada por la hija de Gisèle Pelicot, Caroline Darian.

El legislador fue coautor de un informe parlamentario sobre el abuso sexual facilitado por drogas que pide “tomar medidas contra este flagelo que fue ignorado durante demasiado tiempo”.

El informe señaló la falta de estadísticas e información sobre el fenómeno en el país y destacó el fracaso de las autoridades a la hora de proporcionar a las víctimas medios eficientes para realizar análisis de sangre y otros análisis, especialmente durante la noche y en zonas remotas.

Tras el juicio de Pelicot, Francia adoptó una nueva ley en octubre de 2025 que define la violación y otras agresiones sexuales como cualquier acto sexual no consentido. Hasta entonces, la violación se definía en la legislación francesa como la penetración o el sexo oral mediante "violencia, coacción, amenaza o sorpresa".

Mayor concienciación en todo el mundo

En Estados Unidos, el caso de Bill Cosby que salió a la luz en 2014 despertó la conciencia pública sobre un patrón en el que a las víctimas —en su mayoría mujeres— se les ofrecían pastillas o bebidas, lo que las hacía sentir desorientadas, semiconscientes o paralizadas.

Cosby, conocido como el "Papá de América", fue declarado culpable de agresión sexual y encarcelado. Sin embargo, en 2021, el tribunal supremo de Pensilvania anuló su condena y ordenó su liberación, en un sorprendente revés. Cosby ya había sido condenado por drogar y abusar sexualmente de una mujer en 2004 en su casa cerca de Filadelfia.

El mes pasado, las autoridades británicas acusaron a un hombre de drogar y violar repetidamente a su exesposa. Otros cinco hombres han sido acusados ??de delitos sexuales contra la misma mujer.

Philip Young, de 49 años, ha sido acusado de 56 delitos durante un período de 13 años, incluidos múltiples cargos de violación y administración de una sustancia con la intención de "aturdir" a Joanne Young, de 48 años, entre 2010 y 2023, dijeron el Servicio de Fiscalía de la Corona y la Policía de Wiltshire.