Secretario general de la OTAN asegura que Europa no puede defenderse sin la ayuda de Estados Unidos

Secretario general de la OTAN asegura que Europa puede no defenderse sin la ayuda de Estados Unidos. Foto: AP/Virginia Mayo

BRUSELAS (AP).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistió este día en que Europa es incapaz de defenderse sin el apoyo militar de Estados Unidos y tendría que más que duplicar los objetivos actuales de gasto militar para poder hacerlo.

“Si alguien piensa aquí… que la Unión Europea o Europa en su conjunto pueden defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No pueden”, declaró Rutte a los legisladores de la UE en Bruselas. Europa y Estados Unidos «se necesitan mutuamente», afirmó.

Las tensiones están aumentando dentro de la OTAN debido a las renovadas amenazas del presidente estadunidense Donald Trump en las últimas semanas de anexar Groenlandia, que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Trump también afirmó que impondría nuevos aranceles a los países europeos que apoyan a Groenlandia, pero posteriormente retiró sus amenazas tras alcanzarse un acuerdo marco sobre la isla rica en minerales, con la ayuda de Rutte. Han trascendido pocos detalles del acuerdo.

La organización militar de 32 naciones está unida por una cláusula de defensa mutua, el Artículo 5 del tratado de Washington fundacional de la OTAN, que compromete a cada país a salir en defensa de un aliado cuyo territorio esté bajo amenaza.

En la cumbre de la OTAN en La Haya en julio, los aliados europeos —con excepción de España— más Canadá aceptaron la exigencia de Trump de invertir en defensa el mismo porcentaje de su producción económica que Estados Unidos dentro de una década.

Se comprometieron a gastar el 3,5% del producto interno bruto en defensa básica y otro 1,5% en infraestructura relacionada con la seguridad (un total del 5% del PIB) para 2035.

“Si de verdad quieren hacerlo solos”, dijo Rutte, “olvídense de que podrán lograrlo con el 5 %. Será el 10 %. Tienen que desarrollar su propia capacidad nuclear. Eso cuesta miles y miles de millones de euros”.

Francia ha encabezado los llamados para que Europa construya su “autonomía estratégica”, y el apoyo a su postura ha crecido desde que la administración Trump advirtió el año pasado que sus prioridades de seguridad están en otra parte y que los europeos tendrían que valerse por sí mismos.

Rutte les dijo a los legisladores que, sin Estados Unidos, Europa "perdería la garantía máxima de nuestra libertad, que es el paraguas nuclear estadunidense. Así que, ¡mucha suerte!".