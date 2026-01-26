Trump califica de “ridícula” la demanda contra el salón de baile de la Casa Blanca

MADRID EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo al Fondo Nacional para la Preservación Histórica, la más importante organización estadunidense dedicada a la conservación de patrimonio, por su "ridícula" demanda que busca pausar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, una obra valorada en más de 300 millones de dólares (más de 250 millones de euros).

La obra "se está llevando a cabo con el diseño, el consentimiento y la aprobación de los más altos niveles del Ejército y el Servicio Secreto de Estados Unidos", indicó en redes sociales.

"El mero hecho de presentar esta ridícula demanda ya ha revelado este hecho, hasta ahora considerado alto secreto", agregó en un extenso mensaje en Truth Social, donde advirtió que detener las obras sería "devastador" para todos.

El mandatario consideró que "no se debe permitir que los conservacionistas (...) impidan esta ampliación tan necesaria de nuestra gran Casa Blanca", alegando que un presidente del país norteamericano "nunca ha necesitado permiso para cambiar o mejorar" esta zona.

Trump aseguró que el proyecto, cuyo coste estima entre "300 y 400 millones de dólares" (250 y 337 millones de euros), es un "regalo" para los estadunidenses, por lo que elogió a los donantes por contribuir a la construcción del salón de baile y que el proyecto no tenga "financiación alguna por parte de los contribuyentes".

El presidente justificó la medida aduciendo su aprobación por parte de altos funcionarios militares y del Servicio Secreto, pese a que ha sido cuestionada por expertos legales ante las donaciones privadas, de acuerdo a las informaciones recogidas por el medio 'The Hill'. Además, sugirió que era "demasiado tarde" para dar marcha atrás en las obras.

"Todo el acero estructural, ventanas, puertas, equipos de aire acondicionado y calefacción, mármol, piedra, hormigón prefabricado, ventanas y vidrios antibalas, techos antidrones y mucho más, ya se han pedido (o están a punto de serlo), y no hay forma práctica ni razonable de volver atrás. ¡Es demasiado tarde!", aseveró en un mensaje en el que defendió "un regalo enorme y hermoso para Estados Unidos" y cuestionó que las organizaciones demandantes "no presentaran su demanda infundada mucho antes".